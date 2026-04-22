スマホは「最強の認知症予防ツール」…医師が解説する「使えば使うほど脳が若返る」最新常識

スマホの「負の側面」とは

「スマホを使いすぎている人は脳の一部が萎縮するという研究があります。

しかし、重要なのはその使い方です。使い方次第で、スマホは最強の認知症予防ツールになるのです」

そう語るのは、『脳にいいスマホ 認知症をスマホで予防する』の著者で、医療法人すずらん会たろうクリニック院長の内田直樹氏だ。

オーストラリアをはじめ、フランス、スペイン、インドネシアなど、子どものSNS利用を法律で禁じる国が世界的に増えており、スマホの負の側面への警戒感は高まるばかりだ。

脳機能を高めるツールとしてスマホを使いこなすうえで、まず理解しておくべきはその負の側面だという。内田氏が続ける。

「スマホ認知症という言葉がありますが、これは本当の認知症ではなく、使いすぎによって集中力や記憶力が一時的に低下した状態のことを指します。ただ、スマホで見られる多くのサイトやアプリにはユーザーが好むものを次々と表示するアルゴリズムが組み込まれているので、次第にスマホ依存になってしまう。結果、脳を使わない状態が常態化して、認知機能が衰えてしまうのです」

スマホを使いこなして脳を鍛える

では、具体的にどのような使い方をすれば脳を鍛えることができるのか。スマホの機能は多岐にわたるが、まずは身近な基本機能から見直すことが大切だ。スマホを持っているのに電話とLINEしか使わない、いわば「ガラケーと同じ使い方」に留まっている人も多いが、それではせっかくの認知症予防ツールを使いこなせていない。入り口として最適なのが、メモ機能とカレンダー機能だという。

「加齢とともに、何かを一時的に覚えておくワーキングメモリの機能が低下してきます。日々の出来事をこまめに書き残したり、些細な予定でも計画を立ててスマホに記入したりすることで、認知機能のトレーニングを行うことができる。

また、これらの機能は一見シンプルですが、使いこなせるようになるまでのプロセスで脳をよく使います。新しい使い方を習得しようとする行為そのものが、脳のネットワークを強化するので、簡単なものから始めて成功体験を積み重ねましょう。スマホを使いこなす力がつけばつくほど、脳は鍛えられていくのです」（内田氏）

「新しい挑戦」には意外な選択肢も

基本機能の習得で「新しいことを覚える」感覚を取り戻したら、定期的に新しい機能に挑戦し続けることが重要だ。

「スマホやパソコン、メールを使いこなしている人ほど認知機能が保たれているという研究があります。重要なのは『使う』ことより『使えるようになる』プロセスです。

例えば、音声入力を試してみる、乗換案内アプリで経路を調べてみる、レンズ機能で目の前の花の名前を調べてみるなど、何でもいい。

慣れてきたと感じたら、また新しい使い方に挑戦する。その繰り返しが、脳を鍛え続けることにつながるのです」（理化学研究所革新知能統合研究センター認知行動支援技術チーム・チームディレクター大武美保子氏）

「新しいことへの挑戦」という意味で、意外に思うかもしれないが、ゲームも有効な選択肢の一つだ。

ただし、どのゲームを選ぶかが重要になるという。

「おすすめは囲碁・将棋・麻雀など、対人対戦で頭を使うゲームです。相手の手を読み、戦略を考え、判断するというプロセスが脳を能動的に動かします。

アプリで腕を磨くうちに、地域の教室に通うきっかけにもなり、社会参加につながっていきます」（前出・内田氏）

【後編を読む】SNS、動画サイトではダメ…認知症予防に効果的「脳を活性化させる」スマホの使い方

「週刊現代」2026年4月27日号より

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