「能登半島地震」発災当初から続く「偽・誤情報」…石川県知事が直面した「情報災害」の現実

能登半島地震の「情報災害」

2024年1月の能登半島地震の発災から、2年4か月余りが経過した。地盤災害の専門家として、筆者は発災当初よりこれまで幾度となく被災地に足を運び、隆起した海岸線や寸断された道路、無惨に崩れ落ちた斜面、倒壊した家屋をこの目で見てきた。

自然がもたらす物理的な破壊力の凄まじさに息を呑むと同時に、徐々に、しかし確実に訪問するたびに変わる景色は変わり、観光客と店舗の再開や住宅の着工を見るようになっている。復興へと歩みを進める地元の方々の、また国や自治体の足跡を感じている。

この2年間、被災地を苦しめ続けてきたのは、物理的な「自然災害」だけではない。目に見えない、しかし確実に人々の心を削り、復興の足枷となるもう一つの災害が存在している。それこそが、SNSや一部メディアを駆け巡る偽・誤情報や、地域の人々を苦しめる「情報災害（インフォデミック）」である。

さきの3月8日に行われた石川県知事選挙は、馳浩前知事から山野之義新知事へのバトンタッチという結果に終わった。折しも、その選挙期間は、原発問題に関連して多数の情報災害が問題となった、東日本大震災から15年目の3月11日が控えていた時期と重なった。

3月11日を悼む人々の陰で、震災復興や原発問題に関心が高まるタイミングととらえて、「アクセス稼ぎ」に活用しようと見受けられる動きは懸念していたが、それは残念ながら現実のものとなって、能登にも飛び火した。

これらのタイミングもあって、石川県知事選の選挙戦の終盤から、山野新知事誕生後のSNSをモニタリングすると、改めて情報環境は深刻な状態にあると言わざるを得ない。

能登半島地震情報災害の最前線で起きていた実態を明らかにし、それに対する石川県の対応、これからの復興、そして新体制に求められる喫緊の課題について解説したい。

筆者執筆記事と石川県の危機意識

時計の針を少し戻そう。筆者は、昨年12月に情報災害の危険性と、事実に基づく正確な発信の重要性について執筆した記事「「能登は見捨てられた」説に現地から猛反論…じつは被災地で進行していた「現代の魔女狩り」という「人災」」を公開した。

この記事を、石川県の馳浩前知事が、自身の活動を伝える漫画の中で「現実とかけ離れているSNS投稿や報道が続く中、事実を伝え始める記事が出てきた」として取り上げて頂いていた。現職の県知事が、「現実とかけ離れているSNS投稿や報道」と指摘せざるを得ないような現実があったのだ。

これと前後して「能登半島地震でも救助を求める偽情報が問題に SNSなどのリテラシー向上へ意見交換会」というニュースを目にした。このニュースのなかで、石川県庁において広報の司令塔である中塚健也戦略広報監が、災害後の情報を正しく扱うための対策を、次のように発信されていた。

「行動するにあたっては情報の正しさを確認して、正しい場合は大いに活用する姿勢で、常にそういう意識をもつことが重要」という発言をされていた。情報は「正しさ」こそがベースなのだ。

筆者は去る2月20日に、その中塚戦略広報監と石川県や能登に関する偽・誤情報や、情報災害に関して、意見交換をする機会を頂いた。

その際に中塚戦略広報監に伺ったところでは、石川県庁では石川県・能登に関係する注目の記事やSNS上で「万バズ」した投稿などを注視しており、必要に応じて知事以下の県庁幹部に回覧等を行っているとのことであった。

横山の記事については、「12月にネット上で注目されていたので、その時点で、当時の馳浩知事、副知事を含む県庁幹部に報告した。」とのことであった。

さらに、馳浩前知事の事務所にも漫画掲載の件について事実確認をさせて頂いた。その結果、上記の経緯で横山の執筆記事をご覧になった馳氏が、選挙戦等を通じて、県民に正しい状況を伝えるためのツールとして活用頂いたものであったということが確認できた。

ここで重要なのは、石川県ではネット上で注目されている記事や、拡散された（万バズ以上の）SNS投稿をモニタリングしている。」ことである。

石川県は、誤った情報によって被災者や現場が混乱を招き、発災直後の救助や避難、また復旧・復興の妨げになることに危機感を持っていたのだ。発災直後から続く 偽・誤情報に対して危機感を共有し、把握に努めて対応を続けてきた一連の流れであった。

従来は、「市民や報道が行政サイドをチェックする」立場というのが通例であっただろう。しかし、残念ながら「現実とかけ離れている」記事や投稿も容易に拡散される中にあっては、「現実とかけ離れた」SNS投稿および報道については、チェックされる側でもあるという時代の変化と、自覚も必要だろう。

発災当初から続く「偽・誤情報」との戦い

能登半島地震では発災当初から、事実に基づかない投稿がメディアやSNSに溢れ返っていた。石川県はこの2年間、復旧・復興の実務と並行して、終わりの見えない「情報災害への対応」を余儀なくされてきた。

その代表的な事例が、著名人やメディアによる不正確な発信である。それらに対し、石川県や馳元知事は、情報の否定を続けてきた。

一例を示すと、ある著名人が「2次避難所があたかも有料であるような投稿」をしたケースがあった。これに対しては馳元知事が明確に否定し、投稿者は誤情報であったとして陳謝している。

また、メディアによる「馳知事は震災後2カ月間、県庁に籠もりきりで現地視察もせず」という記事が公開された。これも石川県が事実と異なるとして指摘をして、訂正・お詫びを引き出している。

その一方で、良い面もあった。2024年1月に投稿された石川県在住のアニメ作家による、石川県内各地域の被害状況をわかりやすく伝える投稿には、石川県の公式アカウントが引用リポストし、大きな反響を呼んでいる。

自治体の公式アカウントが、民間の一私人のアカウントの発信をリプライするようなことも異例であるが、石川県全域が訪問できないような状態であるという風評被害対策として、大いに評価したい。横山の記事紹介なども、そうした一環として、石川県政のお役に立てたのであれば幸いである。

だが、SNS上では1年経ち、2年が経っても、まだ元知事の動向や自衛隊の出動、「ボランティアに来るなという誤解（「能登は見捨てられた」説に現地から猛反論…じつは被災地で進行していた「現代の魔女狩り」という「人災」（横山 芳春）で解説）」などについて、執拗に誤情報や、特定の政治家等の正当化が繰り返されていることが現状だ。

ただし、行政からの対応には常にジレンマが伴う。日本では報道の自由、言論の自由が保障されている。また、その真偽を見極めることが難しい場合もある。偽・誤情報としたものが真実であったケースもあるし、直接批判しにくい意見もあるだろう。「官（国・自治体等）」と、「民（正しい情報を伝える地域住民や訪問者、それを応援する国民の力）」の連携が必要となると考える。

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