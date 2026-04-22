そんなに見せていいの？ナッティ、“ぱっくり”衣装でボリューム感あらわ「息できない」「うわああ」

KISS OF LIFEのナッティが大胆な衣装で視線を奪った。

ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字と共に写真を投稿した。

【写真】ナッティ、“ぱっくり”衣装でボリューム感

公開された写真には黒のビスチェ風衣装を着用し、ポーズを決めるナッティの姿が収められている。

ぱっくりと開いた衣装からは、彼女のグラマラスなスタイルが際立ち、目を引く。また、可愛らしい多彩なポーズと表情がファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「息できない」「どうしてこんなに可愛いの？」「信じられない」「うわああ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、4月6日に新アルバム『Who is she』をリリースした。6月27日には千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。