新世代の小型EV

スマートは、水曜日に発表予定の『コンセプト＃2』のスケッチ画像を公開した。小型車『フォーツー』の後継車のデザインを予見するものだ。

【画像】スマート最小モデル、ついに次の世代へ【＃2プロトタイプと先代フォーツーを詳しく見る】 全22枚

量産モデルの＃2は9月に発表され、欧州市場向けの2人乗り車として今年後半に販売開始予定だ。親会社であるジーリー（吉利汽車）とメルセデス・ベンツが共同開発した。



コンセプト＃2のスケッチ画像 スマート

コンセプトのスケッチでは、1998年の初代フォーツーのデザインを踏襲しつつ、2024年に生産終了した3代目モデルをさらに発展させているようにも見える。このことから、フォーツーの事実上の継続車と位置付けられていることがわかる。

新たな要素として、全体的に丸みを帯びたフォルムと大型化されたホイールアーチが挙げられる。これらは、スマートブランドの新時代を象徴するEV『＃1』、『＃3』、『＃5』の特徴でもある。

スマートは＃2について、フォーツーの「再発明」であり、メルセデス・ベンツがデザインした「新たなアイデンティティ」を備えつつも、従来の「四隅に車輪を配置した」スタンスを維持すると述べている。「ブランドの象徴的な2人乗りシティカーの再発明」として、その「コアとなる遺伝子」を受け継ぐ、「型破り」なデザインになるという。

詳細は北京モーターショーで明らかになる予定だ。同時に、スマート初のセダンである『＃6』も一般公開される。＃6は中国での先行販売を経て、欧州にも導入される見込みだ。

フォーフォーも導入？

新型＃2は、スマートとしては初めて『エレクトリック・コンパクト・アーキテクチャー（ECA）』を採用する。このプラットフォームは、親会社ジーリーとメルセデス・ベンツが欧州市場を主なターゲットとして共同開発したものだ。

昨年末に公開された＃2のプロトタイプは、開発テストのために3代目フォーツーのボディを装着していた。



コンセプト＃2のスケッチ画像 スマート

スマートは、2ドア、2人乗り、後輪駆動という構成を採用し、フォーツーと同じ「コアとなるドライビング・ダイナミクス」を踏襲すると述べている。

スマートのディルク・アデルマンCEOは昨年、AUTOCARの取材に対し、ECAプラットフォームの開発費用を回収するためには複数のモデルで採用する必要があると語った。このことから、4ドアの『フォーフォー』の後継車も検討している可能性がある。

技術的な詳細は未確定だが、アデルマン氏はデュアルモーター駆動システムにも対応可能だとした。また、＃2では最小旋回半径など、市街地での取り回しを重視しているという。