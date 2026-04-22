高市政権が掲げる「積極財政」に対し、世間からは財政悪化を懸念する声が絶えません。しかし、国の税収が過去最高の80兆円を超える見通しとなるなか、著者は「かなりの確度で大丈夫だ」と語ります。本記事では、広木隆氏の著書『株はずっと上がるもの 誰も書けなかった株式投資の真実』（日経BP）から一部編集・抜粋し、「責任ある積極財政」をスローガンに掲げる高市政権の経済戦略方針について解説します。

税収「80兆円」超え…高市政権の「積極財政」には安心感

「成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑え、政府債務残高の対GDP比を引き下げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保していきます」

これは高市首相が所信表明演説で、「責任ある積極財政」の考え方の下、戦略的に財政出動を行うと述べた後に続けた言葉です。

さらに片山さつき財務相は衆院財務金融委員会で、政府債務残高の対国内総生産（GDP）比率を安定的に引き下げる方針について、「成長率の範囲内に債務残高の伸び率が抑えられると（債務の）発散が起きないことになる」と説明。これはまさに高市さんの方針を裏書きした発言です。

財政拡張による財政悪化懸念に対して、政府は「大丈夫です」と答えているのですが、世間には「本当に大丈夫か？」という疑念の声が絶えません。

しかし、僕はかなりの確度で「大丈夫」だと考えます。なぜなら財政状態が改善傾向にあるからです。その要因はインフレと景気回復です。

2025年度の国の税収（一般会計）は80兆円を超え、6年続けて過去最高を更新する見通しです。企業業績も連続して最高益を更新するなど好調ですが、そこにインフレも一役買っています。

インフレで企業の売上や利益が膨らめば、税収増にもつながるわけです。実際、政府の税収は、物価の影響を受ける名目GDP（国内総生産）の伸びと歩調を合わせて増えてきました。

一方、歳出は高齢化に伴う社会保障費などを除き、名目GDPほどは伸びていません。この差の分だけ、財政健全化のひとつの指標である基礎的財政収支（プライマリーバランス＝PB）などのフローの指標は改善しています。

さらに、一般政府債務残高／GDP比というストック（これまでの累積債務の指標）もコロナ前を下回る水準まで戻っています。分母のGDPがインフレと景気回復で膨らんだ一方で債務がそれほど伸びていないためです。

「インフレによるまやかし」という指摘は本当か？データが示す財政の“正しい評価軸”

この債務残高のGDP比が低下していることについて、高名な経済学者で偉い大学の先生が、「インフレで低下しているだけで実質的には成長していない、まやかしだ」と批判しておられます。おっしゃる通り！です。ですが、いまさらそんなことを言ってもナンセンスでしょう。

先生のご指摘はごもっともですが、債務残高のGDP比がインフレによって低下しているにすぎないから財政状況の改善とはいえない、という評価は、やや評価軸の置き方を誤らせるおそれがあります。

というのも、政府債務は名目値で存在し、名目値で返済されるものである以上、その持続可能性を規定するのは名目GDPとの関係だからです。財政の動学を考える際に決定的な意味を持つのは、実質成長率ではなく、名目成長率と金利の関係です。

名目GDPが拡大することで債務の対GDP比が低下するのであれば、それは教科書的な意味において財政負担が軽減していることを意味します。この点を「まやかし」と表現してしまうと、財政分析の国際的な標準的枠組みそのものを否定することになりかねません。

実際、債務残高のGDP比という指標は日本固有のものではなく、むしろ国際的に最も広く用いられている財政指標です。欧州債務危機の際にも各国の財政状況はこの指標によって評価されましたし、IMFや欧州委員会による債務持続性分析もすべて名目GDP比に基づいて行われています。

他国についてはインフレによる比率の低下を財政改善要因として評価しながら、日本の場合に限ってそれを「実質的ではない」と退けるのであれば、同じ指標を異なる基準で扱うことになり、比較可能性を損なうことになります。

さらに歴史的に見ても、インフレと名目成長によって債務の実質的負担が軽減されてきた事例は少なくありません。第二次世界大戦後の主要国の債務調整も、財政黒字の積み上げだけで達成されたわけではなく、名目成長の力に大きく依存していました。

したがって、名目GDPの拡大によって債務GDP比が低下する現象そのものは、決して例外的でも恣意的でもなく、むしろ財政調整の典型的な経路の一つです。

データから見えてくる、日本経済の“真の課題”

もっとも、ここから直ちに日本経済の実力が高まったと結論づけることができない点は、先生のご指摘の通りです。実質成長率が力強さを欠いているという問題は、日本経済の潜在成長力という別の次元の課題として厳然として存在しています。

しかしそれは、「財政指標としての債務GDP比が改善しているかどうか」という問題とは切り分けて議論されるべきでしょう。実質成長の弱さは成長政策の課題であり、債務比率の低下は財政の持続可能性の指標です。この二つを同一の基準で評価しようとすると、かえって議論の焦点が曖昧になります。

インフレによる名目GDPの拡大を理由に債務GDP比の低下を否定的に捉える必要はありません。それは国際的にも標準的に採用されている評価方法に照らして、正当な財政改善の一形態だからです。

そのうえで、日本経済の真の課題が実質成長力の強化にあることを冷静に認識することこそが、建設的な議論につながると考えます。

従来の「PB黒字化目標」を見直しへ…投資家が評価する、高市政権の“既定路線”

こうしたなか、基礎的財政収支（PB）について見直す考えを高市さんは提示しました。従来の「単年度ごとのPB黒字化目標」を見直し、数年単位で財政収支のバランスを確認する考えを示しています。

これは、単年度のみを目標とすることがG7では例外的であるとの認識から来ています。財政制度等審議会の報告にも、単年度PB黒字化の達成状況を単独で見るのではなく、より広い期間でバランスを検証する方向への転換が記載されています。

PBを複数年度でとらえていくことには、いわゆる「財政健全派」の人たちを中心に批判もありますが、僕はよいことだと考えています。

企業の財政状態の開示についても四半期ごとに行うのはショートターミズム（短期主義）につながるのでよろしくないという意見があるくらいです。

投資家は企業の業績評価を単年度でもチェックしますが、過去からのトレンドや継続性、中長期の経営計画なども併せて評価します。国の財政状況も同じでしょう。

片山さつき財務相は「PBは補正予算編成前では今年、来年でおそらくプラマイゼロになっていく。そこではなくて債務残高をどう見るかだ」と述べました。この方針は既定路線になっていくでしょう。

広木 隆

マネックス証券株式会社

チーフ・ストラテジスト