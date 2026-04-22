トヨタの「小さい“本格”スポーツカー」に熱視線！

2015年に開催された「第44回東京モーターショー」で、トヨタは一台のスポーツカーを出展し、大きな注目を集めました。

それが、トヨタのライトウェイトスポーツの系譜を継承するコンセプトモデル「S-FR」です。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「小さい“本格”スポーツカー」です！（26枚）

S-FRの大きな特徴は、スポーツカーらしい本格的な骨格を持ちながらも、どこか愛着のわく丸みを帯びた親しみやすいスタイルにあります。

ボディサイズは全長3990mm×全幅1695mm×全高1320mm、ホイールベースは2480mmと非常にコンパクト。扱いやすい5ナンバーサイズに収まる小柄なボディは、「意のままに反応する楽しさ」を凝縮したパッケージといえます。

内装も「親しみやすいシンプルさ」と「走りの予感」を両立させたモダンな作りになっており、視界を広く確保したデジタルメーター周りや、黄色の差し色が目を引くホールド性の高いバケットシートが、スポーティな雰囲気を高めています。

走りの面でも妥協はなく、エンジンを前輪寄りに配置したフロントミッドシップの後輪駆動（FR）方式を採用することで、最適な重量配分を実現。トランスミッションには、意のままにクルマを操れる6速MTを搭載し、独立懸架式のサスペンションによって優れたコーナリング性能を発揮します。

また、これほどの小柄なサイズでありながら、最大4人が乗れるという実用性を備えている点も、多くの人を惹きつけるポイントとなりました。

こうした、手の届きそうな価格や運転を楽しめそうなパッケージングに、当時は市販化を期待する声が殺到しましたが、残念ながら現在まで実現には至っていません。

開発計画が凍結されたという噂もあり、SNSなどでは今でも惜しむ声が絶えません。

実際に寄せられているコメントを見てみると、「愛嬌あるデザインが本当に良かった」という外観への評価や、「こんなに完成度が高いのになんで発売しないんだろう…」と不思議に思う声、そして「期待してたし、今でも低価格での市販化に期待してる！」といった熱い想いが見受けられます。

他にも、「高額で手の届かない『スープラ』より、4人乗りで実用的なS-FRのほうが売れると思うんだけどなぁ」という意見や、「『GR86』より小さい4人乗りFR車か…めちゃ楽しそうだし需要ありそう」といった、市場のニーズを代弁するようなコメントも目立ちます。

一方で、待ちきれずに「ずっと待ってたけど『ロードスター』買っちゃったよ」や「待ってても出してくれないから『スイフトスポーツ』買いました」と別の車を選んだ報告や、「スズキやダイハツと共同開発してもう一度コンパクトスポーツを出して下さい！」と、メーカーの垣根を超えた復活を望む声もありました。

トヨタから新しい発表がない限り、すぐにこのモデルが登場することは難しいかもしれませんが、ファンの間では今もなお、S-FRのようなクルマを求める熱気が冷めやらぬまま続いています。