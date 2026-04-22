「セックスという言葉を使うことさえ不適切」政治介入が萎縮させた学校の性教育現場…子どもを性被害から守るために今できること

2003年に起きた「七生養護学校事件」は、日本の性教育の現場に深刻な萎縮効果をもたらした。自民党と民主党の都議会議員が産経新聞と共に養護学校の性教育に介入。先進的な性教育が封じられ、教員が処分を受けたこの事件は、今もなお学校現場に暗い影を落としている。

【写真】世田谷区立桜丘中学校元校長の西郷孝彦氏

書籍『公教育をあきらめるな！』より一部を抜粋・再構成し、世田谷区立桜丘中学校の元校長・西郷孝彦氏と、 大阪市立中学校で教師として働き、現在はスクールカウンセラーとして活動する宝上真弓氏が学校での性教育の大切さを語る。

七生養護学校事件

西郷 教員が性教育をすることを躊躇するような事件があってね。特に東京都の場合は、七生養護学校事件というのがあったんだよ。

ひどい話で、2003年に、それまで障害のある子どもに性教育実践を重ねていた都立七生養護学校に、自民党と民主党の都議会議員が産経新聞を引きつれてやって来て、性教育に関わっていた教員を非難したんだよ。

七生の性教育は都の教育委員会も研修会を開くほど先進的な取り組みで、全国の学校から視察に来るような立派なものだったし、保護者の意見も聞いた上でカリキュラムを組まれた、しっかりしたものだったんだ。

僕も養護学校にいたから分かるんだけど、養護学校の子どもたちにきちんとした性教育をすることは大切なことなんだよ。知的障害のある子なんか、ちゃんと性について教えないと障害者施設などで性被害に遭うことがしばしばある。

本人が性被害に遭っていることが分からないばかりでなく、妊娠ということ自体を本人が認識できないこともあるんだ。ところが、保守系政治家の圧力に弱腰の東京都教育委員会は七生の性教育を禁止して、独自に作ったすべての性教育の教材を回収しちゃったんだよ。

教えていた先生方も停職、降格、減給といった処分を受けた（後に校長と教員らは都教委の処分が教育への不当介入にあたるとして損害賠償と降格処分の取り消しを求める裁判を起こして勝訴する）。

これは男女共同参画社会に対するバックラッシュだと言われている。それで他校の先生たちも、怖がっちゃって自分たちで性教育ができなくなっちゃったんだ。そんな影響が強く残っていて、桜丘中学校でも性教育はゲストティーチャー主体でやろうということになった。寂しいことだよね。

宝上 命の大切さや生命の誕生という視点では助産師さんが来てお話してくださることはよく聞く話ですが、性教育について外部から講師を招くというところまでは当時の勤務校ではしていなかった記憶です。でもそうやって子どもたちにいろんな視点で性に関する知識を伝えることは、今から、どの学校でもできそうな気がします。

君たち、子どもを育てられるの？

西郷 余談になるけど、ゲストティーチャーで来てもらった助産師さんは、授業がとても上手いんだ。つまり、授業の進め方としても勉強になるような内容だった。だから桜丘中学校の先生たちにも良い授業の見本として参観を勧めたんだ。子どもたちも自分のこととして、とても興味を持って授業に食らいついていたので。

性教育について言うと、昔、上智大学の講演でマザーテレサが話されていたのを聞いたこともあり、僕も同じように、「子どもはみんな神の子なんだから産んで育てなさい、命を授かったんだから育てなきゃ」と話してきた。

僕が桜丘中学校在任中に妊娠した生徒が3人いるんだけど、3人とも出産をして、産んだ子どもを母親の養子にしたり、自分自身が若い母親になって育てていった。

そのうち一人は、父親が同級生ということもあり、結局他の学校へ転校して行ったんだけど、それから3か月を過ぎた頃かな、お母さんと二人で、赤ちゃん抱いて挨拶に来た。

かわいい赤ちゃんでさ、その子もうれしそうに笑っていて、お母さんと二人で、「校長先生、テレビ観ましたよ～」なんてね。子どもができても、中学生だからとか、若すぎるからとか、それをあんまり不幸とか悪いこととか思わないでいい。

でも、性について考えることは大切で、特に男の子はね。責任の半分以上は完全に男の子にあるので。あの思春期の子たちは衝動的で、好きになっちゃうと、いくら性教育を受けていても理屈が通らない。だから、子育てをするのに必要な経済的な話もする。

「君たち、子どもを育てられるの？ このぐらいお金かかるんだよ。今遊んで、部活とかやっているけど、部活も進学も一切できなくなるかもよ」というように、ちょっと現実に戻らせる。

あと、ゲストティーチャーの先生は、避妊に失敗した例についても、本当に具体的に話してくれて、かつてこんな悲惨なケースがあったよと。そんな実際にあった事例は強烈で、子どもたちは本当に熱心に聞いてくれるね。

宝上 具体的に聞きたいんですけど、公立の中学で性のことを扱うゲストティーチャーを呼んで来るというのは難しいものですか。

西郷 全然。電話1本でOKだよ。ただその先生一人じゃダメなの。ゲストティーチャーだから、必ず教員免許を持った先生が一緒に授業案を考えるという条件はある。

「セックス」という言葉を使うことさえ「不適切」

宝上 学校の中で性教育の出前授業を誰かにしてもらうというのは、別にどこでもできることですか。

西郷 どこでもできる。戦略的には、意図的に名の通った有名人に頼んだ方がいい。ダメだと言ったら、その有名な人を否定することになるから、教育委員会もダメ出しをし難い。

今は教員が授業で「セックス」という言葉を使うことさえ「不適切」と言われることがある。本当にくだらない話なんだけど、さっき話した七生養護学校の事件がきっかけで現場が過敏に反応してしまっている。

桜丘中学校に在籍当時、世田谷区の教育委員会に偶然だけど、七尾養護学校の担当の指導主事だった方が来たんだよ。優秀な方で、世田谷区の教育改革を斬新なアイデアで進めていった人で、なぜか僕をかわいがってくれて、僕が校長試験に落ちたりすると、わざわざ区役所に呼んでくれて励ましてもらったこともある。

ある時、教育者として尊敬していたその人が「七尾養護学校では、性器のついたお人形を使って『おチンチンの先から、黄色のドロドロしたものが出て来る』というような説明を子どもたちにしているんですよ。なんて猥褻な教育だと思いませんか」と僕に話したので驚いた。

養護学校で知的に遅れのある子どもたちを教えた経験がある僕からしたら、「具体的にそこまで徹底して教えないと、理解力が乏しい子どもたちには理解してもらえない」というのが実感としてあったからね。七尾養護学校の性教育には共感を覚えていたから、この人までそんなことを言うのかと、余計に驚いた。

宝上 私は子どもたちの性のトラブルをきっかけに、性教育を考える前提として「同意」について学ぶ必要性があると知ったんです。

レイチェル・ブライアンさんという方が書かれた子ども向けの書籍に『子どもを守る言葉「同意」って何？ YES、NOは自分が決める！』（集英社、2020年）というものがあって、元々この書籍は動画がもとになっていて、YouTube に「Consent for kids」というタイトルの日本語版があるんです。

これを見た時に、人と人との関係性で生じる問題、いじめも、虐待も、そして性の問題も、全部この根底の「同意」について知っていれば、未然に防ぐことができる！ と感銘を受けたんです。

この動画や書籍の中に「身体の己決定」という言葉が出て来るのですが、「あなたの身体のことを決められるのは、他の誰でもなく、あなただけ」という意味で、これが本当に大切な視点だと思っています。

学校で性教育に関する授業をする場合、子どもを被害者にも加害者にもしないようにするために、どんなことを伝え、どんなふうに一緒に考えるのか。子どもに責任を取らせるような授業ではダメだと思います。

実際、過去に関わった性教育に関する授業の準備段階で、「いかに自分の身を守るか？」に焦点化されたものがあったんです。

例えば、自分が嫌なことをされそうになったりした時に、はっきり「NO！」と大きな声で毅然と言えるかどうかが重要みたいな話です。自分で自分の身を守らないといけないという構造は、性被害に遭った時に、「毅然とはっきりNOと言えなかった自分が悪い」と自分を責める可能性がありますよね。

西郷 そうだね。妊娠の件に関して言うと、生まれてくるということがどんなに大変なことかを伝えてきた。お母さんが、みんなが生まれてくるためにどれだけ時間を使って、どんなに大変なことをしてくれていたかということを説明して、自分の命がいかに大切かを知ってもらいたかった。

性教育とはちょっと違うかもしれないけど、「自分の身体、自分の命だから勝手にしていいだろう」ではいけないんだ。自分を育ててくれた人のことを考えたら、自分の身体を傷つけたり、勝手に命を亡くしちゃダメだと、そういうメッセージを伝えていた。

宝上 子どもの自殺も年間で500人を超えて、リストカットや近年問題になっているオーバードーズ（過剰服薬）する子も増えているという時代で、自分の命が大事だよというのはすごく伝える必要がありますね。

自傷行為の当事者の子たちにも先生方にもカウンセラーとしてお伝えしていますが、自傷行為は苦しくて生きづらいその子の今の日々を「何とか生きのびるための手段」です。ですので否定するのではなく、さまざまなリスクがあるので、代わりの方法を一緒に探すことが大切なんです（自傷行為については「しんどいって言えない」というリーフレットが参考になる）。

西郷 生きるために薬を飲んでいるという子もいるので、「オーバードーズをする子は悪い子」とは一概に言えないという認識が僕にはあります。

ただ、自分の周囲の人がどんなに大変な思いをして産んで育ててくれているか、子どもは分かんないんだ。それを学校で、こんなに大変な思いで産んでくれているんだ、絶対自分の命を粗末にしちゃダメなんだよって伝えたいよね。

構成／木村元彦

公教育をあきらめるな！

西郷孝彦 宝上真弓 木村元彦

2026/3/17

1,133円（税込）

272ページ

ISBN： 978-4087214031

校則や定期テスト、宿題などを廃止して、東京都世田谷区立桜丘中学校を改革した伝説の校長・西郷孝彦。

その存在を知り衝撃を受けた宝上真弓は、すくさま西郷を訪ねる。以前、大阪の公立中学校で教師をし、生徒・学校との関係、教師としてのあり方、そして子育てに苦悩していた経験があったからだ。

生徒を縛りつける理不尽な校則、点数や数字だけで下される評価、意義を見いだせない勉強、その息苦しさからのいじめ・不登校、格差・分断の進む教育の現状…。

厳しさを増す公教育の現場での宝上の悩みは、現代の教師・親の多くが感じているものではないだろうか。この二人の問答を通して、今必要な公教育のあり方を探る。

この二人に加え、松井一郎大阪市長(当時)がコロナ禍に「緊急事態宣言が出されたら大阪市立の全小中学校でオンライン授業を行う」と突然発表したことにただ一人抗議した、大阪市立木川南小学校の元校長・久保敬、『崩壊する日本の公教育』の著者・鈴木大裕、ジャーナリストの木村元彦による大阪の公教育の問題点を追及した特別座談会も収録。