INI・田島将吾、”実用的”安眠対策伝授「脳がリセットされて…」 メンバー感嘆
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が21日、神奈川県内で行われた8thシングル「PULSE」リリース記念イベントを開催。田島が、安眠対策を紹介した。
【ライブ写真】MINIとの再会を喜んだINI
イベントでは、企画「もうひとりじゃない OURS message」を実施。MINI（ファンネーム）から「眠りが浅くて困っています。おすすめの安眠グッズやルーティンを教えてください」という相談が寄せられると、田島は「ストレッチとオレンジ色のサングラス」と紹介した。
聞きなれない”オレンジ色のサングラス”について、メンバー深掘りすると、田島は「（オレンジ色は）目に優しいので、脳も入眠モードにできるというのがあるらしいです。ライトも白より暖色系の方が良いです。脳がリセットされて、テンション高くなり過ぎずに入眠できるんです」と解説。メンバーも感嘆していた。
イベントでは、タイトル曲「All 4 U」、収録曲「OURS」を披露。なお、田島は腰痛のためダンスパフォーマンスには不参加となった。
【ライブ写真】MINIとの再会を喜んだINI
イベントでは、企画「もうひとりじゃない OURS message」を実施。MINI（ファンネーム）から「眠りが浅くて困っています。おすすめの安眠グッズやルーティンを教えてください」という相談が寄せられると、田島は「ストレッチとオレンジ色のサングラス」と紹介した。
イベントでは、タイトル曲「All 4 U」、収録曲「OURS」を披露。なお、田島は腰痛のためダンスパフォーマンスには不参加となった。