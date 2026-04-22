インパクトを正確に再現する理想のアドレスとは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

ボールをしっかり捉えるアプローチのアドレスとは

きちんと打てるかどうかの結果はアドレスで決まる

アドレスとはボールを正確にヒットしやすくするための準備姿勢です。 「正しくインパクトする」というところに一番の目的があるわけで、ただ漠然とクラブを持って構えるだけではいけません。

プロたちのアドレスを見てください。まったく隙がなくて、グッドショットを予感させるような姿勢をつくっていることが分かるでしょう。それはインパクトを想定して構えているからです。

アプローチショットでボールをきちんと打てないというゴルファーは、ボールを左に置きすぎる、両手の位置が右寄りになっている、極端なオープンスタンスに構えている、ボールから離れすぎている、などという具合にミスショットを招いてしまう姿勢を、最初からつくっているところに問題点があります。

上体が右や左に傾いて軸の位置が不安定になりやすいアドレスや、広すぎるスタンスなども避けたいものです。

インパクトの理想形はハンドファーストの形です。左腕とクラブが一直線となるような姿勢ですが、そのためにはボールをスイング軌道の最下点、ちょうどスタンスの中央にセットすることが絶対条件です。

スタンス幅を狭めにして、真正面から体の軸が真っ直ぐに見えるように立ち、それからにインパクトをイメージしてハンドファースト構えましょう。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信