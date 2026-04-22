「貧乏ゆすり」で腰痛を緩和させる!? 自律神経を整え睡眠の質も向上させる生活習慣２選

心と体が整えば腰痛は治る！

腰に優しい生活習慣をつける

心と体の両面から「腰に優しい」暮らしの中のノウハウを、様々な角度から提案。例えば、精神の不調が引き起こす腰痛対策として、自律神経を正常に保つ入浴法のほか、貧乏ゆすりがもたらす思わぬ効果も紹介。

悪い姿勢に起因するトラブルには、腰への負担が少ない歩き方や座り方をはじめ、顔を洗うとき、荷物を持つときの注意点など、普段の何気ない動作からもアプローチ。また、腰痛の大敵、冷えを解消するため、血行促進をはかる「温活」の有効性にも言及します。

腰痛の元凶となっている「心の乱れ」「悪い姿勢」「筋肉の衰え」を、心と体を整えることで解消し、次第に腰痛を遠ざけていく環境を整えるのがテーマです。ここでお伝えしたものを一気に全てやるのではなく、１つでもいいので、まずは気軽にできそうなものから始めてみましょう。少しずつでも続けていけば、確実に「健やかな腰」へと近づいていきます。

自律神経を休息モードに！ 心因性腰痛に効くお風呂の入り方

38～40度のお湯に10～15分

自律神経を整えるには、お風呂で温まることも効果的です。シャワーでは体がしっかりと温まりませんので、浴槽に張ったお湯につかるようにしましょう。お湯の浮力だけでも、筋肉や関節のほか、心や脳の緊張を解きほぐしてくれます。

季節によって若干上下しますが、お湯の適温は38～40度。ややぬるめのお湯に10～15分ほどつかることで、活動的な交感神経より休息モードの副交感神経が優位になり、リラックス効果で体と心がゆったり癒やされます。逆に、湯温が42度を超えると自律神経が活動モードになり、交感神経が優位になってしまいます。熱めのお湯が好きな人には少し物足りないかもしれませんが、心と体が興奮状態になれば、くつろぎのバスタイムが台なしに。そればかりではなく、眠気も覚めて寝つけなくなることもあるので注意してください。

ちなみに、お風呂に入るのは寝る１時間前くらいが最適です。私たちは体温が下がるときに眠気を催すため、お風呂で温まった体が冷めていくときが自然な入眠のチャンス。そのタイミングが、入浴からおよそ１時間後というわけです。

お風呂に精油やバスソルトを入れることで気分が和らぎ、副交感神経を活性化させます。また、お湯の中で軽くストレッチをすれば体がほぐれ、リラクゼーション効果も。自分なりに色々とアレンジを加えてみるとよいでしょう。

お風呂に入って自律神経を整えよう

40度ほどのお湯に身を任せていると、交感神経から副交感神経へとスイッチが切り替わり、心身がゆったりリラックスできます。

湯温は40度くらいのぬるめに設定 38 ～40度のお湯につかると、副交感神経の働きでお休みモードになります。 15分を目安にゆっくりつかる 体の芯まで温めるには、ぬるめのお湯に10～15分ほどゆったりとつかるのがベスト。 香りをプラスしてリラックス効果を高める お風呂に精油を入れて副交感神経を刺激。ラベンダーの香りはリラックス効果抜群です。

入浴のベストタイミングは寝る1時間前！

入浴で上がった体温が下がり始めるときが、眠りに入る最適な時間帯。

就寝の１時間前にお風呂へ入るのがおすすめです。

人間は体温が下がるときに眠くなる習性があります。

お風呂で温まった体が冷めていくのは、入浴してから1時間前後。自然な眠りを誘うなら、就寝予定の1時間前あたりに入浴するのがよいでしょう。

貧乏ゆすりで自律神経を整えて腰痛を緩和！？

幸せホルモンのセロトニンが増加

「貧乏ゆすり」というと、一般的にほめられた癖ではありませんが、近年では健康法として医療現場で注目を集めています。

貧乏ゆすりは、かかとを小刻みに上下させるリズム運動の１つで、医学的にはジグリングと呼びます。この小刻みに上下させるリズムが、神経伝達物質の１つであるセロトニンの分泌を増やす作用があるのです。セロトニンには痛みを抑制する役割や、自律神経のバランスを整える働きがあるため、分泌が促進されることで「心因性腰痛」を改善する効果が期待できます。また、セロトニンは精神の安定に寄与することから「幸せホルモン」と呼ばれることもあり、心の健康を左右する重要な存在。ジグリングのほか、日光浴や規則正しい生活を送るだけでも増加するといわれています。

原因不明の腰痛に悩まされている人は、こうしたジグリングも実践してみてはいかがでしょうか。細かい周期で意図的に筋肉の緊張と弛緩をくり返す運動は誰でも容易に行えます。周囲にさえ配慮しておけば、行うデメリットは見あたりません。なお、ジグリングには下肢の柔軟性を高めたり、血流を改善する効果もあります。足の冷えやむくみ対策にもなるので、デスクワークをはじめとする座ったままの時間が多い人にもおすすめです。ちなみに、咀そ嚼しゃくでもリズム運動の効果があるので、ガムを噛むのも効果的とされています。

実は健康効果あり！ 貧乏ゆすりで心を整える

貧乏ゆすり（ジグリング）は、かかとを一定の動作で上下させるリズム運動。

セロトニンの分泌を促し、自律神経を整える作用があります。

（１）イスに浅く腰をかけ、両足を肩幅程度に開き、股関節とひざを90度に曲げる。

（２）両足を5cmほど手前に引き、つま先を床につけたまま、かかとを2cm程度浮かせる。

（３）一定のリズムでかかとを上下させる。片足ずつでも、両足同時に行ってもＯＫ。

→ これを１分程度繰り返す

【ポイント】

無理のない範囲で短い時間から始め、慣れてきたら時間をのばしていきましょう。基本的には、気づいたときに好きなだけ行ってOK。慣れてくると素早くできるようになります。

【出典】『専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話』著：吉原 潔

【著者情報】

吉原 潔（よしはら・きよし）

脊椎外科専門医（脊椎脊髄外科専門医）。医学博士。アレックス脊椎クリニック院長。日本医科大学卒業後、同大学整形外科入局。帝京大学医学部附属溝口病院整形外科講師、三軒茶屋第一病院整形外科部長を経て現在に至る。椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの脊椎内視鏡手術のスペシャリストとして、高い評価を得ている。その技術を活かして、日本スポーツ協会公認スポーツドクターとして、多くのスポーツ選手の診療も行っている。フィットネストレーナーの資格も持ち、運動療法や筋力トレーニングの指導にも精通。脊椎外科専門医とフィットネストレーナーのダブルライセンスを持ち多角的な診療で名を馳せる。