全日本プロレスは２１日、斉藤ジュンが右目の「眼窩底骨折」で「チャンピオン・カーニバル ２０２６」を全戦欠場することを発表した。

ジュンは、１８日の名古屋大会で青柳優馬と「チャンピオン・カーニバル ２０２６」Ｂブロック公式戦で対戦したがエンドゲームで敗れた。この試合で負傷し１９日の大阪・梅田スカイビル ステラホール大海を欠場していた。

全日本は２１日に「名古屋大会の試合中に右目を負傷し「眼窩底骨折」と診断されたため当面の間欠場致します」と発表し「エントリーをしていた「チャンピオン・カーニバル２０２６」斉藤ジュン選手の４月２３日以降の公式戦は全戦不戦敗となります。それにより「チャンピオン・カーニバル２０２６」斉藤ジュン選手の結果は２敗５不戦敗 勝ち点０となります」と告知した。

さらに「斉藤ジュン選手の試合を楽しみにされていたファンの皆様にお詫び申し上げますと共に、ご理解賜りたくお願い申し上げます」と謝罪した。

ジュンは自身の「Ｘ」を更新し「みんなすまないな。ドクターストップだ。だがすぐに治して、何倍にもパワーアップして俺は帰ってくる。その時はリングでたっぷりとＤＯＯＭするからね。Ｓｅｅ ｙｏｕ ｓｏｏｎ」とメッセージをポストした。