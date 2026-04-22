野菜たっぷりカレー【材料】（2人分）ジャガイモ 1個ニンジン 1/2本カボチャ 1/8個ナス 1本キャベツ 2~3枚トマト 1個オクラ 5~6本サヤインゲン 5~6本ウインナーソーセージ 3~4本固形スープの素 1個<合わせ調味料>カレー粉 大さじ 1ケチャップ 大さじ 1.5ウスターソース 小さじ 2コーヒー(インスタント) 小さじ 1/2塩コショウ 少々カレールウ(市販品) 50~80gバナナ 1/2本塩 少々コショウ 少々サラダ油 小さじ 2ご飯(炊きたて) 茶碗 2~3杯分お好みの薬味 適量【下準備】1、ジャガイモは皮をむき、ひとくち大に切って水に放つ。2、ニンジンは皮をむき、小さめのひとくち大の乱切りにする。3、カボチャは種とワタを取り、皮を削ぎ落として小さめのひとくち大に切る。4、ナスはヘタを切り落として縦4つに切り、さらにひとくち大の乱切りにして水に放つ。5、キャベツはザク切りにして、トマトはヘタをくり抜いてザク切りにする。6、オクラは分量外の塩をからめながら、まな板に並べて手の平で転がす(板ずり)。サッと水洗いし、ガクを切り落として長さを2〜3等分に切る。7、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、分量外の塩少々を入れた熱湯でゆでる。水に取り、粗熱が取れたら水気をきって長さ2cmに切る。8、ウインナーソーセージはみじん切りにする。ベーコン2〜3枚を代用してもOKです。9、バナナは皮をむき、細かく刻む。【作り方】1、深めのフライパンまたは鍋にサラダ油を中火で熱し、ウインナーソーセージを炒める。 分量外の水500〜600mlと固形スープの素、水気をきったジャガイモ、ニンジン、カボチャを入れて強火にかけ、煮たったら火を弱めてジャガイモが柔らかくなるまで10〜12分煮る。2、＜合わせ調味料＞の材料を加え、さらに7〜8分煮て、サヤインゲン以外の他の野菜を加えて7〜8分煮る。3、市販のカレールウ、バナナを加えて煮溶かす。塩、コショウで味を調え、器にご飯を入れてカレーをかけ、サヤインゲンを散らす。お好みの薬味を添える。【このレシピのポイント・コツ】冷蔵庫で1日寝かせ、温めなおしても味がなじんでおいしいです。冷蔵庫の残り野菜を加えても！