“グラビア界の新星”山田あい、Iカップのゴージャスボディ 『週刊SPA!表紙＆巻頭で炸裂
グラビアアイドルの山田あいが、21日発売の『週刊SPA!』（4月28日号）の表紙および巻頭グラビアに登場した。Iカップバストを誇るゴージャスなプロポーションと、野性的な魅力で存在感を放っている。
【同号別カット】小柄ながらグラマーなボディを持つ成瀬かのん
“表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜”のコーナーに登場した山田は、一度見たら忘れられないインパクトのあるスタイルで注目を集めるグラビア界の新星。誌面では、その抜群のスタイルを際立たせる“ギャルコーデ”に身を包み、迫力あるビジュアルを披露している。
2003年生まれ、東京都出身。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツと多彩な一面も持つ。1st写真集『Ohaa~i』も発売中で、活動の幅を広げている。
同号にはこのほか、「グラビアン魂」に天野ちよ、「このあと、どうする？」にるか、「美女検索」に成瀬かのんが登場。多彩なグラビア企画が掲載され、見応えのある内容となっている。
【同号別カット】小柄ながらグラマーなボディを持つ成瀬かのん
“表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜”のコーナーに登場した山田は、一度見たら忘れられないインパクトのあるスタイルで注目を集めるグラビア界の新星。誌面では、その抜群のスタイルを際立たせる“ギャルコーデ”に身を包み、迫力あるビジュアルを披露している。
2003年生まれ、東京都出身。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツと多彩な一面も持つ。1st写真集『Ohaa~i』も発売中で、活動の幅を広げている。
同号にはこのほか、「グラビアン魂」に天野ちよ、「このあと、どうする？」にるか、「美女検索」に成瀬かのんが登場。多彩なグラビア企画が掲載され、見応えのある内容となっている。