山之内すず、15歳で諦めの境地に 家庭環境や金銭的な不安が爆発「なんでこんな思いせなあかんねん」
タレントの山之内すずが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜 後11：00）の企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に出演。家庭環境や金銭的な不安から感情が爆発した15歳当時を振り返った。
【写真】デビュー前から超美少女！中学時代の山之内すず
物心がつく頃には両親が離婚し、母と兄、祖母とともに暮らしていた山之内。その後、母の交際相手と同居。中学生になると母と2人暮らしとなり、「いろいろな友だちにおかずを1品ずつもらう」など、厳しい生活を送った。
家庭環境や金銭的な不安を抱え続ける中、15歳の時に初めて感情が爆発したという。「なんでこんな思いせなあかんねん」という想いがあふれ、「私の人生はこういうもんやからっていう諦めが早いうちについてしまった」と振り返った。
また、「自分の力でどうにかできるものではないというのも理解していた」とも語り、「生きていればいいことあるよ」という言葉に対しても、「いいことがあったから言える言葉」と感じていたといい、「どうしようもない人生が確定している人間だっていると、15歳の段階で諦めていた部分はありました」と、当時のリアルな心境を明かした。
【写真】デビュー前から超美少女！中学時代の山之内すず
物心がつく頃には両親が離婚し、母と兄、祖母とともに暮らしていた山之内。その後、母の交際相手と同居。中学生になると母と2人暮らしとなり、「いろいろな友だちにおかずを1品ずつもらう」など、厳しい生活を送った。
また、「自分の力でどうにかできるものではないというのも理解していた」とも語り、「生きていればいいことあるよ」という言葉に対しても、「いいことがあったから言える言葉」と感じていたといい、「どうしようもない人生が確定している人間だっていると、15歳の段階で諦めていた部分はありました」と、当時のリアルな心境を明かした。