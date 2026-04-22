ニックス撃破のマッカラム、敵地の大ブーイングに言及「僕は悪役なんかじゃない」

4月21日（現地時間20日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」第1ラウンド第2戦が行われ、イースタン・カンファレンス6位シードのアトランタ・ホークスが同3位のニューヨーク・ニックスと対戦。試合開始からリードを追いかける展開となったホークスは、後半に怒涛の追い上げを見せ、最終スコア107－106で敵地での貴重な勝利を手にした。

ホークスはこの試合、CJ・マッカラムがチーム最多の32得点に加え、6アシスト1ブロック2スティールを記録。後半の猛追をけん引し、試合終盤には勝負を決定づける連続得点を挙げるなど、エースとして存在感を発揮した。

第3クォーターには、ニックスのホセ・アルバラードと激しくやり合い、ダブルテクニカルファウルをコールされたマッカラム。終盤の活躍も相まって、マディソン・スクエア・ガーデン（MSG）に集まったニックスファンからは激しいブーイングを浴びることとなった。

ニックスファンとホークスのエースを巡る因縁といえば、トレイ・ヤング（現ワシントン・ウィザーズ）の存在が記憶に新しい。過去のプレーオフやNBAカップにおいて、ヤング擁するホークスは大一番でニックスを苦しめ、そのたびにヤングはブーイングを浴びながらも観客を挑発してきた。

1月のトレードでヤングに代わりホークスへ加入したマッカラム。この日、ニックスファンにとって“悪役”として知られたヤングの役割を体現する形となったマッカラムは、試合後に次のように語っている。

「僕は悪役なんかじゃないよ。妻と2人の子どもがいるナイスガイだ。でも、あれは称賛だと思っている。情熱的で素晴らしいファンに囲まれる、敵地ならではの雰囲気だった。楽しいよ。これがバスケットボールであり、プレーオフなんだ。むしろリスペクトの表れだと思う」

マッカラムはさらに、残り5.6秒で与えられたフリースロー2本を外した場面にも言及。「試合はクロックがゼロになるまでプレーし続けなければならない」と振り返り、自らを引き締めた。

シリーズは1勝1敗のタイとなり、舞台はホークスの本拠地へ。第3戦は24日に行われる。