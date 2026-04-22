「定期的なプレーを望んでいる」世界屈指の名門が関心の日本代表MF、“冷遇”が続くなら退団か！現地記者が去就を予測「移籍を求めるかもしれない」
リーズの田中碧は直近になり、再び評価を高めている。だが、来季も今季のように出場機会が限られ、冷遇が続くようなら、選手は環境を変えようとするかもしれない。地元記者はそう見ているようだ。
今季、ダニエル・ファルケ監督の下でピッチに立つチャンスが多くなかった田中。２月から３月にかけ、プレミアリーグで７試合連続出番なしという苦しい時期も経験した。ただ、４月に入ってFAカップ準決勝進出に貢献。リーグ戦でもマンチェスター・ユナイテッド相手に好プレーを披露した。
ピート・オルーク記者はポッドキャストで「FAカップのウェストハム戦でゴールを決め、オールド・トラッフォードでの大きな勝利でマンチェスター・ユナイテッドを相手に素晴らしかった」と話している。
「タナカにとって重要なのは、定期的なプレーを望んでいることだ。チャンスを与えられている限りは、リーズが彼の放出に前向きになることはないと思う」
「だが、そういった保証がなく、定期的にプレーできないのであれば、選手本人のほうが自分の選択肢を検討するかもしれないと思う。その場合は移籍を求めるかもしれない。ただ、言ったように、リーズは彼の放出を望んでいない」
同記者は、『Football Insider』で「リーズは残留させる計画だが、タナカの将来を最後に決めるのは本人だろう」とも報じた。
「出場時間に関して確約が得られれば、彼はエランド・ロード残留で満足だろう。だが、そうでなければ、リーズにとって忙しくなる移籍市場を前に退団するかもしれない」
田中は18日のウォルバーハンプトン戦でも先発出場し、後半アディショナルタイムまでプレーした。今後も同様にピッチで躍動する機会を与えられるのか。
世界屈指の名門マンチェスター・ユナイテッドなどからの関心も伝えられるなか、
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に信じられないゴールだ」「驚異的な技術」三笘薫の“衝撃ボレー弾”に対戦した名門OBも驚愕！「どれだけ褒めても褒め足りない」
今季、ダニエル・ファルケ監督の下でピッチに立つチャンスが多くなかった田中。２月から３月にかけ、プレミアリーグで７試合連続出番なしという苦しい時期も経験した。ただ、４月に入ってFAカップ準決勝進出に貢献。リーグ戦でもマンチェスター・ユナイテッド相手に好プレーを披露した。
「タナカにとって重要なのは、定期的なプレーを望んでいることだ。チャンスを与えられている限りは、リーズが彼の放出に前向きになることはないと思う」
「だが、そういった保証がなく、定期的にプレーできないのであれば、選手本人のほうが自分の選択肢を検討するかもしれないと思う。その場合は移籍を求めるかもしれない。ただ、言ったように、リーズは彼の放出を望んでいない」
同記者は、『Football Insider』で「リーズは残留させる計画だが、タナカの将来を最後に決めるのは本人だろう」とも報じた。
「出場時間に関して確約が得られれば、彼はエランド・ロード残留で満足だろう。だが、そうでなければ、リーズにとって忙しくなる移籍市場を前に退団するかもしれない」
田中は18日のウォルバーハンプトン戦でも先発出場し、後半アディショナルタイムまでプレーした。今後も同様にピッチで躍動する機会を与えられるのか。
世界屈指の名門マンチェスター・ユナイテッドなどからの関心も伝えられるなか、
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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