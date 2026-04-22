『LOVED ONE』不可解なひき逃げ…交錯する親子の想い【第3話あらすじ】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第3話が22日に放送される中、あらすじと場面カットが公開された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
■第3話あらすじ
ある夜、「メディカルイグザミナージャパン（ＭＥＪ）」に一本の電話が入る。それは、造船所の社長・伊澤康雄（坪倉由幸）がトラックにひかれたとみられる事故の知らせだった。連絡を受け、現場へ向かう水沢真澄（ディーン・フジオカ）と桐生麻帆（瀧内公美）。現場の状況を見た堂島穂乃果（山口紗弥加）は、単なる交通事故ではない可能性を疑い始める。真澄もまた、いくつもの違和感を覚えていた。衝突事故にしては、被害者が跳ね飛ばされた距離があまりにも短い。にもかかわらず、道路には車が加速した跡が残されている。しかし、真相にたどり着くには、まだ決定的な手がかりが足りなかった。
解剖には、本田雅人（八木勇征）、高森蓮介（綱啓永）、松原涼音（安斉星来）ら若手法医学者たちも参加し、それぞれの視点から意見を交わしていく。さらに検査技師の吉本由季子（川床明日香）も見解を示す。解剖の結果、あるひとつの可能性が浮かび上がるが、被害者の体には走ってくる車から身を守ろうとした痕跡がなく、現場に残された証拠とも一致しない。そして翌日、再び現場を訪れた真澄と麻帆を待っていたのは、トラックを運転していた若いドライバー・田村和寿（若林時英）の遺体だった。そのポケットには、遺書と思われるメモが残されていて…。矛盾する真実の先に、もうひとつの真実が浮かび上がる。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
ある夜、「メディカルイグザミナージャパン（ＭＥＪ）」に一本の電話が入る。それは、造船所の社長・伊澤康雄（坪倉由幸）がトラックにひかれたとみられる事故の知らせだった。連絡を受け、現場へ向かう水沢真澄（ディーン・フジオカ）と桐生麻帆（瀧内公美）。現場の状況を見た堂島穂乃果（山口紗弥加）は、単なる交通事故ではない可能性を疑い始める。真澄もまた、いくつもの違和感を覚えていた。衝突事故にしては、被害者が跳ね飛ばされた距離があまりにも短い。にもかかわらず、道路には車が加速した跡が残されている。しかし、真相にたどり着くには、まだ決定的な手がかりが足りなかった。
解剖には、本田雅人（八木勇征）、高森蓮介（綱啓永）、松原涼音（安斉星来）ら若手法医学者たちも参加し、それぞれの視点から意見を交わしていく。さらに検査技師の吉本由季子（川床明日香）も見解を示す。解剖の結果、あるひとつの可能性が浮かび上がるが、被害者の体には走ってくる車から身を守ろうとした痕跡がなく、現場に残された証拠とも一致しない。そして翌日、再び現場を訪れた真澄と麻帆を待っていたのは、トラックを運転していた若いドライバー・田村和寿（若林時英）の遺体だった。そのポケットには、遺書と思われるメモが残されていて…。矛盾する真実の先に、もうひとつの真実が浮かび上がる。