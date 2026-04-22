【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に指名されたケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事は２１日、米議会上院銀行委員会の公聴会に出席した。

金融政策を政権から独立して運営する意義やインフレ（物価上昇）対策の必要性を主張した。ただ、承認手続きは停滞しており、５月中旬のパウエル議長の任期満了に合わせた就任は不透明な情勢だ。

ウォーシュ氏は「金融政策の独立性は不可欠だ」と訴えた。トランプ大統領はこの日、米ＣＮＢＣの電話インタビューでＦＲＢに対して改めて利下げを求めていた。ただ、ウォーシュ氏は「公職者が金利に関する見解を表明しても、金融政策の独立性が脅かされるとは考えない」と述べ、トランプ氏の言動に配慮する姿勢も見せた。

米国内で不満が高まる物価高に関しては「勤勉な国民の生活水準をむしばみ続ける」と指摘した。自身が議長に就任すれば、新たなインフレ対策の枠組みを構築する考えを明らかにした。

これに対し、野党・民主党のエリザベス・ウォーレン議員は「トランプ氏が選んだ議長では腐敗と経済的な惨事を招く。我々はそれを阻止する」と強調し、承認に反対する考えを示した。

銀行委ではこれまで、民主党側に加えて一部の共和党議員も、パウエル氏に対する刑事捜査の終結を人事案承認の条件としてきた。しかし、トランプ氏は先週も捜査継続の意向を示した。ウォーシュ氏が独立性の確保を主張しても、早期就任の見通しは立たない状況となっている。