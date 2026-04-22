SNSで報告

欧州サッカーの名門、レアル・マドリードの下部組織で研鑽を積み、現在はスペイン5部レガネスBに所属する22歳のMF中井卓大が近況を報告。「天才」と称されてきた逸材からの一報にネットでは反響が広がった。

中井は、9歳でレアルの下部組織に合格し、史上初の日本人として育成組織入り。「ピピ」の愛称を持ち、抜群の技術と高いボールコントロール能力で世界的に注目されたが、昨年6月にレアルとの契約が満了となった。

20日にSNSを更新。「12月に右膝の半月板の手術をして、今日やっと試合に復帰することができました！！」と綴り、投稿にはピッチに戻ってきた自らを捉えた1枚が添えられていた。

「ここまで支えてくれた方々に本当に感謝してます。シーズンも残り少ないですが、最後まで全力で頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします！」と、今後へ希望を照らすメッセージを届けた。

日本サッカー界の逸材として注目されてきた中井の近況報告に、X上では「ピピくん、手術してたんだ」「そういうことだったか」「ピピ怪我してたのか！」と驚きの声が続々。希望を灯すメッセージには「頑張れー。まだまだ若い」「まだ若い！その若さと海外での長い経験ゆえに、自分はあなたの活躍を楽しみにしている」といったエールも送られた。



（THE ANSWER編集部）