今日4月22日(水)は、本州付近は高気圧に覆われおおむね晴れますが、西日本は夜から雨で、東日本は午後から雲が広がるでしょう。北日本は急な雨や雷雨、黄砂にも注意が必要です。

西日本は夜は雨

九州や中国、四国は次第に雲が広がり、九州は夕方以降、中国・四国は夜遅くにかけて広く雨となる見込みです。お帰りが遅くなる方は、雨具をお持ちください。近畿、東海、関東甲信、北陸は午前中を中心に晴れるでしょう。午後は雲に覆われる見込みです。

北日本は急な雷雨 暴風も

北海道や東北北部では晴れ間が出ても大気の状態が不安定で、午後から夜にかけて急な雨や雷雨の恐れがあります。黒い雲が近づく、急に冷たい風が吹くなどの変化があれば早めに屋内へ避難してください。落雷や突風、ひょうにも注意し、屋外での作業やレジャーは最新の雨雲レーダーを確認しながら行うと安心です。また青森県の三八上北では、夕方にかけて、西よりの暴風となる所があります。西よりの暴風による交通障害や建物への被害に警戒してください。

黄砂飛来に注意

今日22日(水)も九州から北海道にかけて広い範囲で黄砂が飛来する可能性があります。車や洗濯物が汚れやすいため、洗濯物は室内干しが安心です。花粉症やぜんそくをお持ちの方は、マスクやメガネで対策をしてください。視程が悪くなるおそれもあり、車の運転時はスピードを控え、早めのライト点灯を心がけましょう。