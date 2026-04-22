俳優の綾野剛（４４）が、磯村勇斗（３３）と「Ａぇ！ ｇｒｏｕｐ」の末澤誠也（３１）がダブル主演する映画「ｍｅｎｔｏｒ」（吉田恵輔監督、１０月１６日公開）に出演することが２１日、分かった。

吉田監督のオリジナル脚本で１５年前に、無邪気な花火遊びが原因でアパートを全焼させた少年２人が大人になり、人生を見つめ直す。綾野は、かつて龍之介（磯村）と拓海（末澤）が起こした火災の被害者・埜本潤（のもと・じゅん）役。火災で妻子を失い、自身も全身に火傷（やけど）を負った埜本は恨みをぶつけるどころか、不気味なほどに優しく、彼らのメンター（助言者、導き手）となる。

綾野は毎回、約３時間の特殊メイクで火傷を負った肌を表現。「磯村勇斗さんの鍛錬と感性の爆発力、末澤誠也さんの才能と天性の瞬発力。そして吉田恵輔監督の奇才奇天烈な総合力」と３人の力に脱帽し、「火口に飛び込み混ざり、ただただ極上のカオスな日々を過ごさせていただきました」と撮影を振り返った。

複雑な感情を抱えた役柄は硬軟自在の演技力を持つ綾野の真骨頂。主人公２人の人生をどのように導くのか、注目だ。