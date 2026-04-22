タレントのでか美ちゃんがABEMA的ニュースショーに出演した際に、京都男児遺棄事件を受けて自身の考えを語る場面があった。

【映像】逮捕された養父・安達優季容疑者（37）

京都・南丹市で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、結希さんの父親、安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。警察は死亡に至った経緯や動機など事件の全容解明を進めている。

この事件を受けて、でか美ちゃんは「結希さんが亡くなられた事件は本当に痛ましいし、この後もいろいろ開示されていくものがあると思うけど、1つ言いたいのは、うちって母親の再婚でお兄ちゃんが連れ子だったんですね。世の中にはいろいろなステップファミリーの方がいらっしゃると思うけど、普通に幸せに暮らされている方が大半だと思うし、報道を聞いて怒りも湧くと思うけど、偏見が強まらなければいいなという風にも思った」と語った。

MCの千原ジュニアは「あと、今回の件で逮捕される前に、ネットでいろいろなことを言われていたのは、もうことごとくガセ。年齢であるとか、国籍であるとか、元の仕事がとか。こんなに溢れ返っていて、それがもうあたかもっていうね」とネットの憶測に苦言を呈した。これに共演者の副島淳も「拡散しちゃいますからね」と同調した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）