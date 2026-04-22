アメリカのトランプ大統領から、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に指名されたウォーシュ元理事が議会上院で証言しました。

トランプ大統領から5月15日に任期満了となるFRBのパウエル議長の後任に指名されたウォーシュ元理事は21日、議会上院での承認を得るため、公聴会に出席しました。

ウォーシュ氏は「金融政策に独立性は不可欠だ」と述べた一方、大統領や議員ら、「公職に選出された人々が政策金利について意見を述べることで、金融政策の独立性が脅かされるとは思わない。FRBの独立性はFRB次第だ」と指摘。

そのうえで、利下げを強く求めているトランプ氏から独立した立場で金融政策を判断していくという姿勢を強調しました。

ウォーシュ元理事

「トランプ大統領は政策金利の判断について、事前に約束したり、決定したりするよう私に求めたことは一度もない。私自身、そうしたことには決して同意しない」

一方、ウォーシュ氏の議会証言に先立って、トランプ大統領はCNBCテレビに電話で出演。「パウエル氏の後任の議長が就任後、すぐに利下げをしなければ残念に思うか」と問われ、「そう思うだろう」と述べました。

また、「我々は世界で最も低い政策金利を維持すべきだと思っている」との持論も改めて強調しています。