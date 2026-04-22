“仲良し俳優”常盤貴子＆石田ひかり、豪華観光列車＆レストラン電車に乗車 九州グルメ旅
NHK BSで30日、『極上！鉄道ごはん旅』（後9：15〜9：59）を放送する。俳優友達の常盤貴子と石田ひかりが、鉄道に乗って九州を旅する。
【番組カット】豪華過ぎる！「36ぷらす3」懐石弁当を楽しむ常盤貴子＆石田ひかり
常盤と石田は、豪華観光列車「36ぷらす3」、特急ソニック、レストラン電車「ザ・レール・キッチン・チクゴ」を乗り継ぎ、一泊二日で九州を巡る。列車自体の魅力、美しき車窓を堪能しながら出会ったのは、列車でしか食べられない宮崎の旬の食材を使った懐石弁当、別府の地獄蒸しイタリアン、まるでビストロのような電車で食べる地域の食材を使ったコース料理。食事から地域の魅力を知る“おなかも心も幸せ一杯”の新たな鉄道紀行を繰り広げる。
なお、NHK BSP4Kでは22日午後6時から放送する。
【コメント】
■常盤貴子
いつもの日常とは違う新しい旅の体験ができました。鉄道で地域のごはんを食べ、その土地の特産品を知って、風土とか生産者の姿を思い浮かべることができ楽しかったです。大好きなヒカリンゴ（石田さんの愛称）と同じ車窓を眺めながら、いつもとは違う会話ができ、ヒカリンゴの新たな魅力も知れました。
■石田ひかり
初めての本格的な観光列車は貴重な体験でした。美味しいものを食べられてとても楽しかったです。ずっと両親を旅に連れて行きたかったので、ぜひ観光列車の旅に両親を誘いたいと思いました。今回の旅は九州の愛が詰まったおもてなしがいっぱいで、列車ごはんを頂くことでその土地の味を知ったり、車窓を眺めながら、その土地と一体となれて身近に感じることができました。
【番組カット】豪華過ぎる！「36ぷらす3」懐石弁当を楽しむ常盤貴子＆石田ひかり
常盤と石田は、豪華観光列車「36ぷらす3」、特急ソニック、レストラン電車「ザ・レール・キッチン・チクゴ」を乗り継ぎ、一泊二日で九州を巡る。列車自体の魅力、美しき車窓を堪能しながら出会ったのは、列車でしか食べられない宮崎の旬の食材を使った懐石弁当、別府の地獄蒸しイタリアン、まるでビストロのような電車で食べる地域の食材を使ったコース料理。食事から地域の魅力を知る“おなかも心も幸せ一杯”の新たな鉄道紀行を繰り広げる。
【コメント】
■常盤貴子
いつもの日常とは違う新しい旅の体験ができました。鉄道で地域のごはんを食べ、その土地の特産品を知って、風土とか生産者の姿を思い浮かべることができ楽しかったです。大好きなヒカリンゴ（石田さんの愛称）と同じ車窓を眺めながら、いつもとは違う会話ができ、ヒカリンゴの新たな魅力も知れました。
■石田ひかり
初めての本格的な観光列車は貴重な体験でした。美味しいものを食べられてとても楽しかったです。ずっと両親を旅に連れて行きたかったので、ぜひ観光列車の旅に両親を誘いたいと思いました。今回の旅は九州の愛が詰まったおもてなしがいっぱいで、列車ごはんを頂くことでその土地の味を知ったり、車窓を眺めながら、その土地と一体となれて身近に感じることができました。