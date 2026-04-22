浜田雅功、26年ぶりのテレ朝冠番組誕生 『格付け』コンビ・ヒロド歩美とスポーツ番組でタッグ「泣かないように頑張ります」
ダウンタウン・浜田雅功による新冠番組『浜田雅功とアスリート幸福論』第1弾が、5月17日（後1：55〜3：20／テレビ朝日系 ※一部地域を除く）に放送することが決定した。浜田にとってテレ朝での冠番組は、『浜ちゃんのこれが聖地や！』（2000年7月）以来、26年ぶり。『芸能人格付けチェック』（ABC朝日放送）で共演してきたヒロド歩美とタッグを組む。
【写真】長年のコンビ感！軽快な掛け合いを見せる浜田雅功＆ヒロド歩美
同番組は、トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した“幸福度グラフ”を作成。テレ朝に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた“悔しさ”“涙”“岐路”“家族”“選択”といった人間ドラマに深く迫っていくシリーズ企画。
これまで数々のアスリートと共演してきた浜田が、笑いだけでなく、“真剣に聞く”“驚く”“寄り添う”という新たな一面を披露。淡々と並ぶ年表をただの事実で終わらせず、アスリートの生き方そのものが浮かび上がってくるような、熱く、そして深いトークセッションを展開する。
初回は、プロ野球界の名捕手として知られる古田敦也、女子ゴルフ元世界ランキング1位の宮里藍がゲスト。輝かしい活躍の裏に秘められた、それぞれの知られざるドラマ、その時々の感情をひも解く。
そして同番組は、スポーツ総合誌『Sports Graphic Number』とのタッグで届ける。過去の『Sports Graphic Number』の記事からゲスト本人でさえ忘れていたような情報を入手しトークの奥行きを広げるだけでなく、23日発売号を皮切りに浜田による新連載もスタート。メディアの枠を超えた大型コラボが展開する。
■浜田雅功 コメント
今まで、たくさんのアスリートと番組をやってきましたが、こうして個人に対して深掘りしていくのは初めて。とても楽しかったです。「なるほど、この時期にこういうことがあったのね」と知ることができたのは、新鮮でしたね。
ヒロドは、さすが“格付け”を長く一緒にやっているだけあって、途中で補足を入れるタイミングがうまいですね。何拍か遅れたら台無しになるところをきちんとフォローを入れてくれるので、さすが、私の弟子ですね！（笑）。
最後は感動で終わりましたが…あんなん、いります（笑）？ウルッときてヤバかったですよ。観ている人からしたら、「浜田が何回目で泣くか」も楽しみにするんじゃないですか（笑）。なんとしてでも泣かないように頑張りますけど！VTRの途中ですごくしゃべるようになったら「あ、浜田、泣きそうなんだ」と思ってください（笑）。
僕はアスリートの方々の人となりを伝える役割だと思っています。ここまでひとりの人生にフォーカスすることは、これまでなかった！会ったことがある人でも、会ったことがない人でも…誰が来られてもいろいろお話を聞きたいので楽しみにしています。
■ヒロド歩美 コメント
“格付け”では10年以上お世話になっていますが、バラエティーではなくスポーツという分野で浜田さんとご一緒できるのがうれしいです。スタジオの空気感含めて、楽しく収録できました。“アスリートの方もこういう表情をするんだ！”という驚きの瞬間を浜田さんが引き出すところを、ぜひ楽しみに見ていただきたいです。オリンピックやWBCなど、過去に私が取材した際の情報もこの番組で生かせるので、どんどん貢献していきたいと思っています。
浜田さんは野球がすごくお好きでいらっしゃるのですが、それ以外のスポーツは「どういうルールなん？」といった感じなんです。ということは、逆にアスリートの方が浜田さんにいろいろと教えてあげたりする場面も出てくるのではないでしょうか。今後は、マイナースポーツのアスリートにも出演していただき、競技が広く認知されていく架け橋になれたらいいですね！浜田さん史上、いちばんオシャレな番組となっていますので（笑）、どうぞご期待ください！
【写真】長年のコンビ感！軽快な掛け合いを見せる浜田雅功＆ヒロド歩美
同番組は、トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した“幸福度グラフ”を作成。テレ朝に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた“悔しさ”“涙”“岐路”“家族”“選択”といった人間ドラマに深く迫っていくシリーズ企画。
初回は、プロ野球界の名捕手として知られる古田敦也、女子ゴルフ元世界ランキング1位の宮里藍がゲスト。輝かしい活躍の裏に秘められた、それぞれの知られざるドラマ、その時々の感情をひも解く。
そして同番組は、スポーツ総合誌『Sports Graphic Number』とのタッグで届ける。過去の『Sports Graphic Number』の記事からゲスト本人でさえ忘れていたような情報を入手しトークの奥行きを広げるだけでなく、23日発売号を皮切りに浜田による新連載もスタート。メディアの枠を超えた大型コラボが展開する。
■浜田雅功 コメント
今まで、たくさんのアスリートと番組をやってきましたが、こうして個人に対して深掘りしていくのは初めて。とても楽しかったです。「なるほど、この時期にこういうことがあったのね」と知ることができたのは、新鮮でしたね。
ヒロドは、さすが“格付け”を長く一緒にやっているだけあって、途中で補足を入れるタイミングがうまいですね。何拍か遅れたら台無しになるところをきちんとフォローを入れてくれるので、さすが、私の弟子ですね！（笑）。
最後は感動で終わりましたが…あんなん、いります（笑）？ウルッときてヤバかったですよ。観ている人からしたら、「浜田が何回目で泣くか」も楽しみにするんじゃないですか（笑）。なんとしてでも泣かないように頑張りますけど！VTRの途中ですごくしゃべるようになったら「あ、浜田、泣きそうなんだ」と思ってください（笑）。
僕はアスリートの方々の人となりを伝える役割だと思っています。ここまでひとりの人生にフォーカスすることは、これまでなかった！会ったことがある人でも、会ったことがない人でも…誰が来られてもいろいろお話を聞きたいので楽しみにしています。
■ヒロド歩美 コメント
“格付け”では10年以上お世話になっていますが、バラエティーではなくスポーツという分野で浜田さんとご一緒できるのがうれしいです。スタジオの空気感含めて、楽しく収録できました。“アスリートの方もこういう表情をするんだ！”という驚きの瞬間を浜田さんが引き出すところを、ぜひ楽しみに見ていただきたいです。オリンピックやWBCなど、過去に私が取材した際の情報もこの番組で生かせるので、どんどん貢献していきたいと思っています。
浜田さんは野球がすごくお好きでいらっしゃるのですが、それ以外のスポーツは「どういうルールなん？」といった感じなんです。ということは、逆にアスリートの方が浜田さんにいろいろと教えてあげたりする場面も出てくるのではないでしょうか。今後は、マイナースポーツのアスリートにも出演していただき、競技が広く認知されていく架け橋になれたらいいですね！浜田さん史上、いちばんオシャレな番組となっていますので（笑）、どうぞご期待ください！