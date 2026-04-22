◇プロ野球 DeNA16ｰ9阪神(21日、横浜スタジアム)

DeNAは14安打16得点と猛攻で阪神との初戦を制しました。猛打賞の活躍をした牧秀悟選手と勝又温史選手がヒーローインタビューに登場しました。

牧選手は「すごくいい勝ち方出来ましたし、苦しいときに誰かが助けるっていうのが今日の試合で証明されたので、また助けられるように頑張りたいと思います」とコメント。第2打席では2ランホームランを記録しました。「まさか入ると思わなかったが、いい感触で追い上げるホームランを打てて良かったです」と笑顔。

この日は牧選手の28度目のバースデーで力を発揮。なんと牧選手のバースデーアーチは3本目と記念日に強さを発揮していました。「家出る前に嫁には力むなと言われましたが、めちゃくちゃ力んできました」と笑いを誘います。

そんな中「自分よりも隣にいるかっちゃんが連日チームを救ってくれてる。誰よりもいい準備してると思うので今日はかっちゃんの日だと思います」と隣の勝又選手に話を振りました。

第3打席から3打席連続タイムリーヒットを記録した勝又選手。「昨日は京田(陽太)さん、今日は牧さんの誕生日だったので負けるわけにはいかない、勝ちたいと思ってたのでいいところで1本出てよかったです。満塁で来ることはなかなかないので緊張しましたが、自分を信じて全力でスイングしました」とコメント。

「1軍で猛打賞打てると思ってなかったので夢みたいな記録です。とにかく明日も出たいという気持ちだけで今日結果を残したいと一生懸命やるだけです」と1戦1戦に向ける思いをコメントしました。

ヒーローインタビュー後にはこの日のセレモニアルピッチに登場した龍玄とし(Toshl)さんと牧選手が共にデスターシャを披露する場面もありました。