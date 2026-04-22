Threadsで話題になっているのは、かっこよすぎるチワワの姿。名札とのギャップがありすぎる姿は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、「エクストラチワワｗ」「見れば見るほどイケメン」「唯一無二の存在！」などのコメントの他、4800件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：名札に『チワワです』と書いてある犬→全身を見てみると…脳がバグる『衝撃的な光景』】

「チワワです」の名札を付けた犬

Threadsアカウント「chocotycho」は、愛犬の『チョコ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。チョコちゃんは、2018年生まれのチワワさん。外出するときは、「チワワです」と刺繍されたハーネスを付けていくのだとか。

しかし、外出先で、「えっ？ホンマに?」「冗談？」などと声をかけられることが多いそう…。実は、チョコちゃんは体重7キロのデカチワワ！！足もすらりと長く、まるでモデルのような立派な体格をしているのだといいます。

スタイルがよすぎて…

スタイルがよすぎて、最早チワワには見えないというチョコちゃん。ハーネスの「チワワです」とのギャップがすごすぎて、脳がバグを起こしてしまいそうなほど…♪唯一無二の容姿を活かして、「規格外にデカくなったわんこ」のオフ会に参加することもあるそうです。

他のチワワさんと比較しても、チョコちゃんの大きさは本当に規格外。顔つきも精悍でかっこよく、なおさらチワワ感がない模様…。驚くことに柴犬よりも大きいそうで、外出先ではいつも注目の的になると綴られています。

逞しすぎるチョコちゃんの姿に笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「チワワ界のラウールみたい」「イケメンチワワですね！」「かっこよすぎて惚れ惚れします」など沢山の反響がありました。

Threadsアカウント「chocotycho」には、チョコちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「chocotycho」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。