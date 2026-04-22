ワンコが階段を下りる様子を撮影したら、個性的な動きを見せて…？あまりにもコミカルな階段の降り方が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で63万2000回再生を突破。「クセが強いw」「逆に器用」「爆笑した」といった声が寄せられています。

【動画：階段を下りる犬を撮影→『普通に下りるかな』と思ったら…陽気すぎる『まさかの光景』】

ワンコが階段を下りる様子を撮影

TikTokアカウント「deku_vani_roi」に投稿されたのは、イタリアングレーハウンドの「デク」くんが階段を下りる光景です。

犬は普通に歩く時と同じように4本の足をバラバラに動かして階段を降りたり、前足と後足を交互に動かして降りたりする子が多いですが、いつもデクくんは個性的すぎる降り方をしているそう。一体どんな風に下りるのかというと…？

コミカルな動きに爆笑！

なんとデクくんは4本の足を同時に浮かせ、ぴょこぴょことジャンプしながら1段ずつ階段を降りているではありませんか！その陽気でコミカルな動きは、まるでアニメのキャラクターのよう…。飼い主さんもデクくんの可愛すぎる姿を撮影しながら、思わず声を出して笑ってしまったのでした。

この投稿には「めっちゃかわいいw」「誰の降り方を見て覚えたんやw」「ディズニー映画の犬みたい」「カンガルーみたい」「癒しと和みをありがとう」といったコメントが寄せられ、デクくんの個性的な階段の降り方はたくさんの人を笑わせてくれることとなりました。

仲良し3兄弟の日常

デクくんのお家には他にも「バニ︎」ちゃんと「ロイ」くんという2匹のイタリアングレーハウンドがいて、3兄弟で仲良く暮らしているそうです。1番お兄さんのデクくんはバニちゃんにもロイくんにも慕われていて、みんなでお散歩している時に2匹がデクくんのそばに集まったり、ぴとっとくっついたりしていることもあるとか。

これからも3兄弟には仲良く楽しく日々を過ごして、その尊い姿で人々に笑顔や癒しを届けてほしいですね。

デクくん＆バニちゃん＆ロイくんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「deku_vani_roi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「deku_vani_roi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。