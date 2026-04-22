2026年4月18日、俳優の仲里依紗が自身のYouTubeチャンネルを更新。地元に帰省する様子を公開した。

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仲はお笑いトリオ・ロバートの秋山竜次と『仲里依紗の長崎フリータイム』というローカル番組に出演しており、今回は撮影の裏側を紹介していくようだ。

やってきたのは、仲の地元である長崎。オープニングを撮影後、仲の父が経営しているセレクトショップ「TACK」に訪れた。店には父やおばあちゃんたちが集まり、仲の息子であるトカゲくんと談笑する様子を見せた。父は仲が幼いころは「ミルクを咥えさせながら商売していた」と明かし、仲も「だからこうなっちゃった」と笑顔で生い立ちについて語った。そして秋山と一緒に、仲が小さいころ作ったものなどを一緒に見た。

その後は、仲と保育園が一緒だったという幼馴染の“きょんちゃん”の家に行くことに。幼いころに撮ったという、きょんちゃんとのツーショットも紹介。最後はきょんちゃんの家の倉庫でエンディングを撮影し、収録は終了した。仲は『仲里依紗の長崎フリータイム』について「カオスな番組」と振り返りつつ、「愛していただけて嬉しい」「誇らしい」と、地元や幼馴染についてコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「最高でした」「めっちゃ楽しそう」といった声が集まった。

（文＝向原康太）