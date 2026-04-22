米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督、24日公開）日本語版プレミアム試写会が21日、都内で開かれた。サプライズで登壇した、共同プロデューサーを務める任天堂の宮本茂代表取締役フェロー（73）は、日本語版は日本人声優が演じる中、人気キャラのヨッシーの声を演じたのが、米俳優ドナルド・グローバー（42）ただ1人である理由を明かした。

“母国”日本に先んじて1日に北米や各国で公開され、5日までの5日間で1億9000万ドル（約303億円）、全世界累計7億5000万ドルドル（約1188億円）と大ヒットしている。その中、アンバサダーのチョコレートプラネット松尾駿（43）から「ヨッシー、何で俺にやらせてくれなかった？」と質問が出た。

宮本氏は「グローバーさんが『どうしても出たい。ヨッシーをやる』と言うので『ヨッシーしか言わないですよ』と言ったら『それでもやりたい』と。だったらグローバル。全世界、同じにしたから日本版声優はいない」と答えたこの日は、マリオ役の宮野真守（42）ら声優陣と、前作に引き続き、アンバサダーを務める西野七瀬（31）HIKAKIN（37）も登壇した。