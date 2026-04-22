ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 脇本雄太がダービー欠場 右肩、背部打撲擦過傷 3月のウィナーズCで… 脇本雄太がダービー欠場 右肩、背部打撲擦過傷 3月のウィナーズCで落車 脇本雄太がダービー欠場 右肩、背部打撲擦過傷 3月のウィナーズCで落車 2026年4月22日 6時48分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JKAは21日、脇本雄太（37＝福井・94期）がG1日本選手権競輪（平塚、5月1〜6日）を負傷のため欠場すると発表。脇本は3月のウィナーズCで落車し、「右肩、背部打撲擦過傷」と診断され欠場が続いている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【武雄競輪 G3大楠賞争奪戦 3日目】12Rは山田庸平 今年も連勝で準決へ 地元の声援が力に 【武雄競輪 本間正則コラム「ホンマでっか！？」】11Rは長島大介 準決勝は真杉と連係、流れが来た 【防府競輪 岡崎兼治コラム「打鐘日記」】7Rは松本定 将来はS級で活躍できる男を先物買い 【松山競輪 F1スポニチ杯×ウィンチケット杯】橋本優己 成績向上を引き出した意外な理由とは？