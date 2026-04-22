ちいかわTシャツが主役♡夏が待ち遠しいパックTフェス開催

ちいかわの世界観をたっぷり楽しめる「ちいかわT-SHIRTS FES 2026」が今年も開催♡毎年人気のパックTシャツに、今回はぷっくりシールのノベルティ付きという嬉しい特典も登場します。ユニセックスで着られるシルエットと遊び心あふれるデザインで、夏のおしゃれをもっと楽しくしてくれるラインナップに注目です♪

2枚セットで楽しむ可愛いデザイン

今回のTシャツは、2枚セットで楽しめるパック仕様。単体キャラクターと集合デザインがセットになっており、その日の気分で着回せるのが魅力です。

さらに、チャック付きで繰り返し使えるパッケージにも可愛いプリントが施されており、細部までこだわりを感じられるアイテムに仕上がっています。

自分用はもちろん、お友達やパートナーとシェアするのもおすすめです♡

SNIDEL新作水着コレクション♡リゾート映えアイテム一挙公開

全ラインナップをチェック

全3種類のパックTシャツは、それぞれ異なるテーマとカラーで展開されています。価格はすべて5,830円（税込）です。

パックTシャツ 味付けのり/ぼっちゃりランナーズ（スミ/ホワイト）



風に飛ばされた味付けのりがペタリとくっついたちいかわが印象的なユニークデザイン。

もう1枚は、ぼっちゃりと走るトリオが可愛い遊び心満載の一着です。

パックTシャツ おしりズリズリ/ステッカー（ホワイト/スミ）



お尻をズリズリするハチワレの姿が愛らしい爽やかなブルーデザインと、キャラクターが集合したステッカー風デザインのセット。

カジュアルで取り入れやすい配色です。

パックTシャツ 焼肉/屈伸（ブラック/オートミール）



焼肉を楽しむうさぎのユーモラスなデザインと、屈伸するキャラクターたちの可愛さが詰まったセット。

ブラックとオートミールのカラーでコーデにもなじみやすいのがポイントです。

夏コーデがもっと楽しくなる

ゆったりとしたユニセックスシルエットで、デニムやスカート、ショートパンツなど幅広いスタイリングにマッチ。

カジュアルながらも存在感のあるプリントで、1枚でコーデの主役になるアイテムです。普段使いはもちろん、レジャーや旅行シーンにもぴったりな一枚です♪

ちいかわと一緒に夏を楽しもう♡

見ているだけで癒されるちいかわたちのTシャツは、毎日のコーデに楽しさと彩りをプラスしてくれる存在。2枚セットで着回し力も高く、気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

今年の夏は、お気に入りの一枚を見つけて、ちいかわと一緒に楽しい季節を迎えてみてはいかがでしょうか♡