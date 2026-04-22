「W杯が楽しみすぎる」コンディションの心配なんのその！三笘薫が躍動→チェルシーを３−０粉砕でファン大興奮！「ロナウジーニョの様」な華麗タッチも
この日のパフォーマンスを見る限り、コンディションは問題なさそうだ。
現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、三笘薫を擁する勝点47で９位のブライトンが、同48で６位のチェルシーとホームで対戦。３分にフェルディ・カドゥオール、56分にジャック・ヒンシュルウッド、90＋１分にダニー・ウェルベックが得点し、３−０で圧勝した。
３日前のトッテナム戦で今季３点目を挙げながら、ピッチに座り込んだ後に途中交代し、状態が心配されていた三笘は先発出場。５試合ぶりであり、１か月半ぶりのスタメン復帰を果たすと、再三チャンスに絡み、82分にお役御免になるまで抜群の存在感を発揮した。
キックオフ直後の３分には、前節の得点時と同じようにパスカル・グロスのクロスからボレーシュートを放ったが、GKロベルト・サンチェスの好守に阻まれた。また、62分には華麗なボールタッチで敵を翻弄し、再びボレーシュート。しかし、枠の右に外れた。
２戦連発とはならなかったものの、大いに躍動した日本代表のエースを巡り、SNSに興奮の声が続々と上がっている。
「今日も上手さキレキレ！見てて楽しかった」
「仕上がりすぎててW杯が楽しみすぎる」
「まじでワクワクさせてくれる三笘大好きやわ〜」
「三笘さんのロナウジーニョの様なプレー」
「決まらなかったけど最高にスーパーです」
「三笘最近テクニックエグい」
「海外サポの中で三笘＝魔法使いが定着してきてる」
「ほんと全部上手いな。パス、トラップ、ドリブル全部のクオリティ高すぎる」
「派手な突破は減ったけど、アタッカーとしては何段階も上に成長してる」
直近５戦で４勝目を挙げたブライトンは暫定で６位に浮上した。今季の残りは４試合。欧州カップ戦の出場権獲得へ、期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】好調そのもの！三笘の際立つプレー２連発
現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、三笘薫を擁する勝点47で９位のブライトンが、同48で６位のチェルシーとホームで対戦。３分にフェルディ・カドゥオール、56分にジャック・ヒンシュルウッド、90＋１分にダニー・ウェルベックが得点し、３−０で圧勝した。
３日前のトッテナム戦で今季３点目を挙げながら、ピッチに座り込んだ後に途中交代し、状態が心配されていた三笘は先発出場。５試合ぶりであり、１か月半ぶりのスタメン復帰を果たすと、再三チャンスに絡み、82分にお役御免になるまで抜群の存在感を発揮した。
２戦連発とはならなかったものの、大いに躍動した日本代表のエースを巡り、SNSに興奮の声が続々と上がっている。
「今日も上手さキレキレ！見てて楽しかった」
「仕上がりすぎててW杯が楽しみすぎる」
「まじでワクワクさせてくれる三笘大好きやわ〜」
「三笘さんのロナウジーニョの様なプレー」
「決まらなかったけど最高にスーパーです」
「三笘最近テクニックエグい」
「海外サポの中で三笘＝魔法使いが定着してきてる」
「ほんと全部上手いな。パス、トラップ、ドリブル全部のクオリティ高すぎる」
「派手な突破は減ったけど、アタッカーとしては何段階も上に成長してる」
直近５戦で４勝目を挙げたブライトンは暫定で６位に浮上した。今季の残りは４試合。欧州カップ戦の出場権獲得へ、期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】好調そのもの！三笘の際立つプレー２連発