TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が22日、放送された。前週に続き、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に登場する。

ナダルは吉本興業東京本社から千葉県酒々井町の山奥に搬送され、プレハブ小屋に監禁された。「身代わりジェスチャークイズ」に挑戦。ルールは、クイズを身代わり解答してくれる人物を電話で探し、正解してもらうこと。ナダルが出た問題を無音でジェスチャーのみで伝え、身代わり解答者に正解してもらう必要がある。

最初に呼ぶことに成功したのは、ちょんまげラーメンのきむだったが、不正解。その後、ウエストランド河本太を呼ぶことに成功。クイズにも正解し、脱出かと思いきや、扉が開いたのはわずか10センチ。ナダルは「意味分からんことすなー！」と激怒。数秒後「はぁ？ 頭おかしいんか、お前ら！」と絶叫。さらに「最初から全部言え！」「何センチで出れんねん！」「俺はどうしたらええんや」「夜やー！」と大声を張り上げた。そしてナダル企画は今週に持ち越された。

番組公式Xの告知動画には「下手すると来週もこの企画続くのではないのかな？」「先週見てめっちゃ超面白かったこの企画超ハマったクロちゃんとかナダルとかがやられてるの見るとめっちゃスカッとスッキリするし最高な企画これから何回でもやってほしい何回でも見たい爆笑」「無理じゃね（笑）」「単独監禁×ジェスチャーって発想が天才すぎる ハラハラしつつ笑える回になりそう！」などと書き込まれていた。