3rd写真集も発売のSTU48・石田千穂が『週プレ』グラビアに登場！卒業直前の瑞々しい姿は必見♡

石田千穂が、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！

石田千穂 ©菊地泰久／集英社

【プロフィール】

石田千穂（いしだ・ちほ）

2002年3月17日生まれ 広島県出身 血液型＝O型

趣味＝映画鑑賞、卵焼き作り

特技＝継続力、ら行言葉

瀬戸内エリアを拠点に活動するSTU48の1期生。デビューシングルから10作連続で選抜入りし、センターを3回務めるなど常にグループを牽引してきた人気メンバー。ソロ活動では俳優業にも挑戦するなど、活躍の幅を広げている。また人気YouTubeコンテンツ『THE FIRST TAKE』でソロ歌唱にも挑戦するなど人気急上昇中。5月31日（日）に卒業コンサートを開催。

公式X【@_ishida_chiho】

公式Instagram【@chiho_ishida】

今号の『週プレ』は、十味の4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアに鹿児島・与論島ロケ密着DVD映像はたっぷり50分！ 国宝級スタイル美少女・逢田珠里依、豊田ルナが悩殺ボディを見せつける！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

STU48 石田千穂サード写真集「天職」は4月22日（水）紙版とデジタル版同時発売予定。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

STU48 石田千穂サード写真集「天職」©菊地泰久／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』18号は4月20日に発売！