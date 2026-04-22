飛ぶ鳥を落とす勢いのエバースも、伝説の「絶対にむせるポン酢」には勝てなかった!? 町田和樹（エバース）が盛大に口の中のものを噴き出す事態に……。

【TVer】「お前が連れてきたんやろ！」キャラ強すぎる「エバース軍」メンバーに上方芸人たちも困惑!?

ことの発端は、上方漫才協会が主催する「第11回上方漫才協会大賞」を東京芸人であるエバースが受賞したことだった。これが気に入らない矢野勝也（矢野・兵動）はエバースを大阪に呼び出すと、「上方芸人の恐ろしさを思い知らせたろう」と3番勝負を挑んだ。

「上方モンスターズ」vs「エバース軍」の団体戦となったバトルは、「デュエット歌唱力バトル」「早食い3継リレー競争」に続いて最後の「運試しロワイヤル3on3」へ。

“しらたきとポン酢”が乗った皿の中に、過去に『探偵！ナイトスクープ』に登場して話題となった「しらたきと食べると必ずむせるポン酢」を使った“魔の皿”が紛れており、魔の皿を引けば即脱落となるロシアンルーレットで勝負するというものだ。

エバースからは佐々木隆史が参加するが、ここで鷲尾千尋アナウンサーが「よかったら町田さん、お試しに」と提案。なぜか町田を使ってその威力をテストすることになった。

「なんでなん？」「怖いなほんとに」と言いながら、町田はポン酢をたっぷりからませてしらたきを頬張る。そして飲み込もうとした瞬間……見事にむせ返ってしまったのだった。

涙目の町田に「そんなに!?」とスタジオが驚くなか、町田は「すごいわこれ」と顔をしかめる。そして「無理です。絶対むせる」とポン酢の破壊力を伝えていた。

なお、矢野と川畑泰史が美声を聞かせた「デュエット歌唱力バトル」、山下ギャンブルゴリラ（豪快キャプテン）・しげ・ひでき（タイムキーパー）と町田らがガチ勝負を繰り広げた「早食い3継リレー競争」、兼光タカシ・ますみ（天才ピアニスト）・東村雅夫（まるむし商店）と佐々木らが挑んだ「運試しロワイヤル3on3」は、4月17日に放送されたバラエティ特番『エバースの召喚！上方バトルモンスターズ』（ABCテレビ）で実施された。

【TVer】矢野と川畑が大モメ！スタッフからカンペを奪い「書いとんねん！」