映画監督の山田洋次さん（94）が21日、自身が監修・脚本を務める『前進座』の舞台制作発表に登場し、憧れの『前進座』との思い出を明かしました。

今回上演される『お久文七恋元結』は、2025年に上演された『裏長屋騒動記』に続き、2年連続の山田さんとのコラボとなります。

創立95周年を迎えた『前進座』。山田さんも9月で95歳になるそうで、『前進座』との思い出として「無料エキストラに応募して吉祥寺の『前進座』の劇場まで来て撮影に参加したことが何度もあります」と明かしました。

さらに「全員が集団生活をしている、そこで芝居を作っている。当時の僕たち学生から見ると夢のような。そういう生活こそ理想の暮らしというもんじゃないか」と、若い頃からの『前進座』への憧れの気持ちを語りました。

また、その当時のエキストラについては「残念ながらあまり映ってません。映ってたらとてもいいんだけども」と振り返りました。

また、5年後に『前進座』が100周年になることについて「僕が100年目には生きちゃいない」と、ほほえみながら話し、「来るべき100年がステキな年になればいい。それは『前進座』だけじゃなくて、この国の文化状況全体がですね、マシにするためには僕たちは一体何をすればいいか。そんなことを含めて、100年先を不安と期待と両方の思いで眺めている」と文化についての思いを明かしました。