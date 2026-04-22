ゴールデンウィークの5月6日（水）夜7時〜9時54分 日本テレビ系にて「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」の放送が決定！

“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける新音楽特番。MCは、渡辺翔太（Snow Man）と波瑠に決定！音楽特番で初めてMCタッグを組む二人が、番組を盛り上げる。

番組では、人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストのあの頃の映像まで、日本テレビに眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。さらに、今年上半期のヒット曲や話題の楽曲を、アーティスト本人によるスペシャルパフォーマンスでお届け。過去の名曲と最新の音楽が一夜で楽しめる番組となる。

そのほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など多彩なコンテンツを展開する。

ゴールデンウィークの夜に、音楽とともに“ありがとう”を届ける――。春の新たな音楽特番が幕を開ける！出演アーティストは近日解禁。