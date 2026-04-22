王林、デニムパンツ姿でポージング ネット衝撃「スタイル抜群」「美しすぎる」
タレントの王林が22日までにInstagramを更新。スタイル抜群の近影を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
今回は「@girlsaward_official ありがとうございました!! ぜんぜん雰囲気のちがう2人の王林でしたっ」とつづり、デニムコーデと大人な全身ブラックコーデで魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
今回は「@girlsaward_official ありがとうございました!! ぜんぜん雰囲気のちがう2人の王林でしたっ」とつづり、デニムコーデと大人な全身ブラックコーデで魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）