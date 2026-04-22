バレーのレシーブ中に「バリッ！」ズボンが裂けて赤面 → 仲間の『思わぬ一言』に「もっと恥ずかしい」

筆者の話です。

近所のおばさまたちと参加していたソフトバレーで、思いがけないハプニングが起きました。

誰にも気づかれていないと思っていたのですが──。

突然の音

「バリッ！」

レシーブをしようと前に出た瞬間、体育館に乾いた音が響きました。

思わず動きが止まります。

このサークルは、近所のおばさまたちが集まる気軽な集まりで、バレー半分、おしゃべり半分。

笑い声が絶えない、ゆるやかな空気が流れていました。

そんな中での、あまりにも場違いな音でした。

まさかと思いながらそっと確認すると、ズボンの股が見事に裂けています。

一瞬、頭が真っ白になりました。

何事もなく

周りの様子をそっと見まわしました。

けれど、誰もこちらを見ておらず、表情も変わっていません。

ボールを追う声や、軽い雑談がそのまま続いていました。

「ちょっと家に帰ってきますね」

できるだけ普段通りを装って声をかけ、その場を離れます。

家に戻ると、急いで着替えを済ませました。

鏡に映る自分を見て、ようやく状況を実感します。

恥ずかしさを押し込めたまま、再び体育館へ戻りました。

戻ってみると、さっきと変わらない空気が広がっています。

誰も何も触れてこないし、視線も変わらない。

「気づかれていないんだ」と胸をなでおろしました。

それでも、あの音の大きさを思い返すと、本当に誰も気づいていなかったのかと、どこか引っかかる気持ちも残っていました。