全日本個人総合選手権女子決勝

体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）は18日に行われた女子決勝で、予選3位の杉原愛子（TRyAS）は106.965点で5位。段違い平行棒のミスが響いて初優勝は逃したものの、昨年世界一となった床運動では全体トップの高得点を記録し、会場を沸かせた。今大会最年長の26歳は、世界チャンピオンとしてのプライド、体操の魅力を存分に示した。

高崎アリーナが一体となった90秒だった。最終種目の床運動。ゴールドを基調にした煌びやかな衣装「アイタード」をまとった杉原は、リズミカルな音楽に合わせて軽やかに演技した。中盤に手拍子を仰ぐと、観客が呼応。F難度の後方伸身2回宙返りを含めアクロバットも全て成功し、拍手喝采を浴びた。

完璧な着地で演技を終えると、思わず涙。得点は全体トップの14.000点だった。「最後の床は『絶対に決めるぞ』という強い気持ちだった。今大会、最後の演技になるので、楽しんでやろうと思って。良かったです！」と泣き笑いで取材に答えた。

16年リオ五輪、21年東京五輪に連続出場し、22年から1年間休養。復帰後、24年パリ五輪の出場は逃したものの、昨年NHK杯では15歳の初V以来、10年ぶりに優勝した。6年ぶりに出場した世界選手権では、種目別の床運動で自身初の金メダルを獲得。26歳の今も、世界トップで戦っている。

ラストの床運動に込めた想い「観客を自分色に染めよう」

23年には体操の普及・発展を理念に掲げる「株式会社TRyAS（トライアス）」を設立し、会社代表としての顔を持つ。

「体操をメジャースポーツにしたい」

メディアでは何度も発信してきた。だからこそ、会場に足を運んだ人たちには、届けたいものがある。床運動はその象徴だった。

「この1回を楽しんで、観客を自分色に染めようと。観客のみなさんも手拍子して、盛り上がったんじゃないかなと思う。そこはバッチリです」

2種目めの段違い平行棒で落下、着地で尻もちをつくミスがあり優勝争いから脱落したが、心は折れなかった。後半2種目で追い上げ5位入賞。10月の世界選手権の選考会を兼ねて行われる5月のNHK杯へ望みをつないだ。「ジュニアの頃だったら、引きずっていたと思う」と精神面の成長を実感する。今大会は15歳の西山実沙が初優勝。若手の台頭を喜びながらも、世界女王としての自負も口にした。

「もちろんジュニア選手の良さがあるけど、自分には経験がある。経験値の差や熟練度では、まだまだ見せられるものはたくさんあると思う」

杉原愛子にしかできない体操を、ここからまた積み上げていく。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）