〈「優秀な社員が次々退職」「身の丈に合わない経営を」オーナー社長のワンマン→倒産から“V字回復”…高級ヘルメットで世界が注目する“超優良起業”とは〉から続く

終戦直後、借家の一室で足踏みミシン1台とハサミ1丁から再出発した町工場があった。社長は近所の女性たちにハサミの持ち方から教え 、ヤミ市場で超高値で布を仕入れる大勝負に打って出る。この会社はその後、国の法律にまで影響を与え、ビッグプロジェクトを次々受注する業界トップ企業となる。その歩みとは？

【写真で見る】大型プロジェクトを多数手がける業界トップ企業。その売上高は…

4000社以上の企業を取材してきた著者が、小規模なマーケットで圧倒的な世界シェアを誇る50の企業を大解剖した『世界シェアNo.1のすごい日本企業』（田宮寛之著、プレジデント社）より一部を抜粋して紹介する。



※写真はイメージ ©AFLO

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「東京ドーム」に代表される太陽工業の膜構造建築

太陽工業は「東京ドーム」に代表される膜構造建築物（テント構造物）のリーディングカンパニーとして、世界トップクラスのシェアを持つ。

膜構造建築は、膜材の自由な形状を活かすことができるためデザイン性に富むほか、光の透過性にすぐれているのが特徴だ。

さらに膜構造建築は軽量のため施工しやすく、鉄骨構造の屋根より割安。屋根を支える柱の量が少なく済むため、大きな空間を確保しやすいというメリットもある。

同社は国内外で豊富な施工実績を誇る。例えば、2022年に行われたサッカー・ワールドカップ・カタール大会のハリーファ国際スタジアムの屋根を施工したのも同社。日本代表がドイツとスペインに勝った試合を天井から見つめていたのは、同社の屋根だったのだ。

スポーツ施設だけではない。メッカに次ぐイスラム教の聖地・メディナのモスク周辺に、巡礼者を迎える日除け施設「大型アンブレラテント」（一辺25.5メートルの正方形）250基を製造した実績もある。

また、2011年の東日本大震災では、福島第一原発（1号機）を膜で覆う計画に参画し、事態収束の一翼を担った。

ミシン1台とハサミ1丁でスタート

太陽工業の始まりは、1922年に能村金茂(のうむらかねしげ)（能村祐己社長の曾祖父）が大阪市大正区に設立した能村テント商会に遡る。1929年にキャンピングテントとして開発された「モダンテント」は、空気で膨らませた自転車のチューブを支柱とし、それが綿布で覆われる構造となっていた。空気膜構造の「エア・ビーム方式」の原型でもある。

金茂はさまざまな製品開発を進めたが、第二次世界大戦の激化にともなう企業整備令の公布により1943年8月に廃業を余儀なくされた。

従業員は近所の“おばちゃん”4人

敗戦後の1946年、2代目の龍太郎が能村テント商会を能村縫工所として復活させる。借家の5坪半の一室と裏庭が事務所兼工場となり、装備は足踏みミシン1台とハサミ1丁しかなかった。従業員は近所の“おばちゃん”4人。龍太郎が従業員にハサミの持ち方を一から教えたという。

最初に主に製造したのはバックパック。ヤミ物資を運ぶために重宝されて、つくればつくるだけ売れた。

そして、創業期の経営基盤を固めるのに貢献したのが、船舶のハッチカバーだった。ハッチカバーとは船の荷物を積む部分のフタのこと。当時は米不足だったので、ベトナムやタイから米を輸入していた。大阪港に入る大型貨物船から米を小型船に積み替えて陸揚げしていたのだが、龍太郎はその小型船のハッチカバーに着目したのだ。

ヤミ市場から高額な布を仕入れて

ハッチカバーの需要は急増していたが、問題は布の手当てだった。布は政府から配給されたが、十分な量が集まらない上に品質が悪い。そこで、龍太郎はヤミ市場から公定価格の20〜50倍の価格で布を仕入れてハッチカバーを製造した。大変リスキーではあったが、スピードを重視した決断が奏効して業績を伸ばすことができた。

1947年には株式会社に組織を変更、社名を現在の「太陽工業」とした。社名に「能村」と入れなかったのは、龍太郎の「太陽こそ、万物すべての、エネルギーの源泉である」との考えからだそうだ。

その後は、ダイハツ工業の軽自動車「ミゼット」の幌、コンテナバッグ、オイルフェンスなどを開発し、事業規模を拡大していった。

大阪万博が飛躍への転機に

飛躍への転機となったのが、1970年に大阪府で開かれた万国博覧会だった。同社は大阪万博でアメリカ館の巨大テントの建築を受注することに成功。支柱を使わずに空気圧で約60トンもの膜面（アポロ計画で開発したガラス繊維製）を押し上げる、世界初の大型エアドームの施工に携わった。結局、同社は万博パビリオンのテントの約9割を建設することになる。

この万博での成功は大きなインパクトがあり、同社は膜構造建築物の設計・施工会社として広く認知されることになった。

しかし、膜構造建築物は利用期間の短い仮設建築では認められていても、恒久建築物としては認められていなかった。恒久建築物として認められるには建築基準法の改正が必要であったが、龍太郎は粘り強く官庁に働きかけて改正を実現させた。そして1988年に、同社が屋根部分を担当した東京ドームが完成するのである。

東京ドームは膜構造建築物のイメージを劇的に変えた。膜構造建築物は単なるテントではなく、恒久建築物として広く認知されることになり、同社はトップ企業としての地位を確かなものにした。

膜の材料はさまざまだが、膜には伸縮性があり、条件によって伸びたり縮んだりする。その特性を計算しながら、設計通りに建築物の形状やサイズを施工するのは難しい。だが、同社は技術研究所を持ち、膜材などの研究開発を行っている。技術研究所を持つのは同業他社にない強みであり、他社の追随を許さない。

ビッグプロジェクトを次々受注

東京ドームによって膜構造建築物のよさが世間に伝わると一気に事業が拡大した。国内では関西国際空港の旅客ターミナル（1993年）や、西武ドーム（1999年）などの膜構造の設計・施工を請け負った。

また、海外では、アトランタ夏季五輪の中心施設であったジョージアドーム（1992年）や、ロッキー山脈の形状をイメージしたデンバー国際空港（1994年）などを手がけた。

その後も世界各地で設計・施工に携わったが、最近ではパリ五輪の施設を手がけている。なかでもテニス競技施設スタッド・ローラン・ギャロスにあるコート・スザンヌ・ランランは1万人収容のテニスコートで、センターコートに続いて2番目の収容人数を誇る。完成したのは1994年だが、雨天時にも使用可能な全天候型施設に改修するにあたりフランステニス連盟（FFT）から開閉式膜屋根の施工を受注し、2024年に完工。五輪前の全仏オープンにも使用された。

また、サッカーの試合が行われたスタッド・ヴェロドロームスタジアム（マルセイユ）の屋根も手がけている。同スタジアムは1937年に完成した歴史あるスタジアムで、同社は2014年の大規模改修に参画した。この改修によりUEFAチャンピオンズリーグなど主要な試合開催に使用されるスタジアムに認定された。

フェンシングでは日本選手の活躍が目立ったが、太陽工業は会場となったグラン・パレにも関与した。グラン・パレは1900年のパリ万博のために建設されたガラス張りの建物。太陽光が眩しくて試合の妨げになることを防ぐために建物を布で覆ったが、この布の製造と施工を手がけたのも同社だった。

さらに、2025年開催の大阪・関西万博では約20カ所で同社が設計・施工を担当。太陽工業が協賛する万博サウナ「太陽のつぼみ」では、設計・建築・施工から運営まで太陽グループのソリューションを結集させた。

宇宙製品を開発する構想も

太陽工業はフレキシブルコンテナバッグの製造も行っている。フレキシブルコンテナバッグとは、ポリエチレンやポリプロピレンなどの化学繊維により製造された頑丈な袋。プラスチック製品の樹脂原料をはじめ、粉粒体(ふんりゅうたい)全般の輸送や貯蔵などに使用されている。バッグ全体を支える丈夫な吊りベルトが上部に付いており、フォークリフトやクレーンなどで吊って持ち上げることが可能だ 。

充填重量は0.5〜3トンだが、未使用時には畳んでおけるので、保管スペースが小さくてすむ。鉄製のコンテナと比べると、はるかに低コストで使用できる 。

そのほか、土木工事現場で使用されるさまざまなシートも手がけている。雨水や河川水の浸入を防ぐ防水シートや法面(のりめん)（盛り土や切り土の斜面）を強化するポリエチレンシートなどだ。また、水域工事において汚濁水の拡散を防止するシートも製造している 。

さらに、宇宙関連製品を開発する構想もある。宇宙基地を膜構造建築物でつくろうというのだ。資材を畳んで月面まで運びそこで膨らませば、従来の建築物と比べて資材運搬のコストと手間を大幅に減らすことができる。このプランが実現するのはかなり先のことだろうが、膜構造建築物の可能性の大きさが感じられる。

（田宮 寛之／Webオリジナル（外部転載））