年金月26万円・貯蓄1000万円「貯金は使い切ることを想定していた」79歳男性の老後
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった富山県在住79歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：79歳・男性
居住地：富山県
家族構成：本人、妻（76歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：800万円
リスク資産：200万円
ひと月当たりの現在の収入は、「自分の年金20万円、妻の年金6万円」の合計26万円。
対する月の支出の詳細は不明ですが、年金から貯金は「していない」ときっぱり。そもそも「月のやりくりは年金の金額内で行うと決めていた。（生きている間に）貯金は使い切ることを想定している」とあります。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「故障などによる家電製品などの購入費」。
物価高（インフレ）の影響については、「食料品が高騰している。お米の値段が高いため、一度に食べる量を少なくしている」と投稿者。
生活費が足りない月は「貯金を取り崩している」そうです。
税金や社会保険料についても、「毎月引かれる後期高齢者医療保険料、介護保険料などの負担が大きいが仕方がないと諦めている」と言います。
最後に、これ以上「インフレが進むと、年金生活者に特にしわ寄せがくるかもしれない」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：neko
年齢・性別：79歳・男性
居住地：富山県
家族構成：本人、妻（76歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：800万円
リスク資産：200万円
世帯年金は月26万円だが貯金はしていない年金生活で貯金ができているか、の問いに「貯金できていない」と回答したnekoさん。
ひと月当たりの現在の収入は、「自分の年金20万円、妻の年金6万円」の合計26万円。
対する月の支出の詳細は不明ですが、年金から貯金は「していない」ときっぱり。そもそも「月のやりくりは年金の金額内で行うと決めていた。（生きている間に）貯金は使い切ることを想定している」とあります。
故障した家電製品の買い替えがきついと感じる年金生活では、思ったよりも「被服費など」にはお金がかかっていないとのこと。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「故障などによる家電製品などの購入費」。
物価高（インフレ）の影響については、「食料品が高騰している。お米の値段が高いため、一度に食べる量を少なくしている」と投稿者。
生活費が足りない月は「貯金を取り崩している」そうです。
インフレが進むと年金生活者にしわ寄せがくるかもしれない普段の暮らしについて伺うと、「極力、交際費を抑えている。外食も月に1回にし、冠婚葬祭も最低限度に絞っている」と回答。
税金や社会保険料についても、「毎月引かれる後期高齢者医療保険料、介護保険料などの負担が大きいが仕方がないと諦めている」と言います。
最後に、これ以上「インフレが進むと、年金生活者に特にしわ寄せがくるかもしれない」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)