All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、70代男性のケースを見ていきます。

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All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった富山県在住79歳男性のケースをご紹介します。

投稿者プロフィール

ペンネーム：neko
年齢・性別：79歳・男性
居住地：富山県
家族構成：本人、妻（76歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：800万円
リスク資産：200万円

世帯年金は月26万円だが貯金はしていない

年金生活で貯金ができているか、の問いに「貯金できていない」と回答したnekoさん。

ひと月当たりの現在の収入は、「自分の年金20万円、妻の年金6万円」の合計26万円。

対する月の支出の詳細は不明ですが、年金から貯金は「していない」ときっぱり。そもそも「月のやりくりは年金の金額内で行うと決めていた。（生きている間に）貯金は使い切ることを想定している」とあります。

故障した家電製品の買い替えがきついと感じる

年金生活では、思ったよりも「被服費など」にはお金がかかっていないとのこと。

一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「故障などによる家電製品などの購入費」。

物価高（インフレ）の影響については、「食料品が高騰している。お米の値段が高いため、一度に食べる量を少なくしている」と投稿者。

生活費が足りない月は「貯金を取り崩している」そうです。

インフレが進むと年金生活者にしわ寄せがくるかもしれない

普段の暮らしについて伺うと、「極力、交際費を抑えている。外食も月に1回にし、冠婚葬祭も最低限度に絞っている」と回答。

税金や社会保険料についても、「毎月引かれる後期高齢者医療保険料、介護保険料などの負担が大きいが仕方がないと諦めている」と言います。

最後に、これ以上「インフレが進むと、年金生活者に特にしわ寄せがくるかもしれない」と語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)