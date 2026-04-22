愛知県在住の40代女性・Pipoさんは妊娠中、夫と二人で大阪に出かけた。

妊娠中、電車で移動する私。同じ車両に乗り合わせた高校生が…【体験談】

そこで１席だけ空いている電車に乗ったのだが......。

＜Pipoさんからのおたより＞

数年前、私が妊娠中のころのことです。産まれる前に旅行に行こうと夫と大阪へ出かけました。

7〜8か月だったのでお腹もだいぶ大きくなっていました。

昼過ぎの時間帯に電車で移動しようと電車に乗り、優先席ではなかったのですが、ひとつ空いてる席があったので座らせてもらおうとしました。

しかし、隣のドアから乗ってきたと思われるスーツの男性が走り込んできて、目の前でその席に座られました。

「早い者勝ち」だから...

まぁ、こればっかりは早い者勝ちなので仕方ありません。

座れないならポールに掴まりたかったので窓際に移動し、立っていました。

すると、反対側の席からそれを見ていた制服を着た女子高生2人が、

「この席使ってください」

と声をかけてくれたのです。

少しの移動でしたが、心も体も幸せになれた、旅先でのとても素敵な思い出になりました。

改めてあのお2人にお礼を言いたいです！

本当にありがとうございました！



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