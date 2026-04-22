きょう22日（水）は、晴れ間のある所が多いですが、広く黄砂の飛来が続くおそれがあります。西から低気圧が近づくため、九州は昼過ぎから雨が降り、夜は本降りになるでしょう。また、北日本は大気の状態が不安定なため、晴れていても急な雷雨に注意が必要です。

■広く晴れるが黄砂の飛来に注意 北日本は急な雷雨も

きょう4月22日（水）は西日本から東日本では高気圧に覆われて午前を中心に晴れそうです。しかし、東シナ海に前線を伴った低気圧が進み、次第に雲が多くなるでしょう。九州では昼過ぎから雨が降り出し、夜は広く本降りになりそうです。北日本も晴れる所が多いですが、上空には寒気が流れ込み大気の状態が不安定となっています。晴れていても急な雷雨や突風にご注意ください。また、きのう21日（火）に続き、広く黄砂が舞う予想です。次第に薄くなる予想ですが、きょう22日（水）いっぱいはマスクを着用したり、洗濯物は部屋干しにするなど対策をするとよさそうです。

■日中の気温はきのうに比べ西でダウン 東でアップ

きょう4月22日（水）の最高気温は、西日本から東北で22℃前後、北海道は15℃前後でしょう。西日本はきのう21日（火）より2〜3℃低い所がありますが、長野、仙台、盛岡はきのう21日（火）より5〜6℃高い予想です。

【きょう4月22日（水）の各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：13℃

青森 ：19℃ 盛岡：20℃

仙台 ：24℃ 新潟：22℃

長野 ：23℃ 金沢：23℃

名古屋：24℃ 東京：24℃

大阪 ：24℃ 岡山：22℃

広島 ：22℃ 松江：22℃

高知 ：23℃ 福岡：22℃

鹿児島：25℃ 那覇：27℃

■あす西日本から東日本で雨や風が強まる

あす23日（木）は西日本では昼過ぎにかけて広く雨が降り、太平洋側を中心に雨や風が強まるでしょう。所により激しい降り方になり、大雨になるおそれがあります。東日本は早い所では昼前から雨が降り、昼過ぎは関東まで雨雲が広がるでしょう。夜がピークとなり、こちらも風とともに雨脚が強まりそうです。