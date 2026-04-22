◆ファーム・リーグ 巨人４―６西武（２１日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の丸佳浩外野手（３７）が２１日、再出発の２軍戦で１号ソロを含む３出塁と気を吐いた。

ファーム・リーグ、西武戦（Ｇタウン）に「１番・中堅」で出場。同点の５回１死の第３打席で右腕・上田に対し、カウント３―２から甘く入ったカーブを捉えた打球は、右翼への一時勝ち越しとなるソロ。第１、４打席では四球で出塁し、選球眼も健在。「（１軍で）実戦の中での距離感や間合いにズレを感じながらの打席が多かった。打席数を立たせてもらっているので、そこをもっとすり合わせていきたい」。試合後は約１時間半の特打に臨み、早期の１軍再昇格へ汗を流した。

１９年目の今季は開幕から８試合に出場して１４打数１安打、打率７分１厘と苦しみ、２０日に登録抹消。この日から２軍に合流した。阿部監督は「まだ４月だし先は長い。試合勘を戻してきてほしい」と再調整の意図を説明。一日も早い状態アップを望む。通算２０００安打まで残り７０本に迫るベテランは「下手くそなんで、しっかり練習するしかない。その中で次に１軍に呼ばれた時に、緊張感がある中でプレーできる体に仕上げたい」。百戦錬磨の背番号８が、逆襲に向けて爪を研ぐ。（加藤 翔平）