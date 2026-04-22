◆パ・リーグ 日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）

力むことなく、日本ハム・奈良間大己内野手（２５）が大仕事をやってのけた。同点で迎えた４回、２死二塁。楽天先発・荘司の顔付近の１５１キロを、コンパクトに振り抜いた。勝ち越しの左越え適時二塁打。「いい力感で打てた」という決勝打に、二塁ベース上で右拳を突き上げた。

またも結果で応えた。これで得点圏は１２打数８安打。スタメン出場した１３試合中１２試合で安打を放ち、外せない状況をつくっている。打点１０はレイエスらを上回り、チーム３位タイ。「得点圏は気持ちが入る。まだ序盤、継続してやっていきたい」とうなずいた。

大変身のきっかけは、新年のＤＭだった。１月１日、新庄監督から「今年は芯に当ててくれ」とメッセージが届いた。「それが本当にきっかけになった。打撃が変わったし感覚が変わった」。打球速度を意識していた昨季からの変化が、今の好調につながっている。

新庄監督も「どうした奈良間っち（笑）。あんなくそボールをレフトオーバー打てるんですから。もう顔がレギュラーの顔をしている」と絶賛。９番起用も「つながりを今は大事にしたい」とあえて下位に置いたことを明かした。指揮官に「今なら４番でもいい」とまで言わせたキーマンが、波に乗れないチームの流れを変えていく。（山口 泰史）