JR新潟駅の南口にeスポーツに特化した施設がオープンしました。4月21日は完成披露式典が開かれ、eスポーツプレイヤーの関口メンディーさんが登場。新たな拠点に期待を寄せました。

【桶屋美圭アナウンサー】

「新潟駅南口にeスポーツに特化した施設がオープンしました。これからこの施設でeスポーツに関する様々なイベントが行われることになります」



新潟駅南口の目の前に4月21日オープンしたのは、eスポーツに特化した『NCCeスポーツスタジアムアイコニック』。



新潟コンピュータ専門学校がeスポーツのプロを目指す人材とeスポーツに携る人材を育てるための実習施設として開設したものです。そんな施設のオープンを祝おうと駆けつけたのは…



【関口メンディーさん】

「NCCeスポーツスタジアム完成、おメンディー！」



アーティストでeスポーツプレイヤーの関口メンディーさんです。



完成披露式典の後はエキシビジョンマッチも開催され、実際にパソコンを使ってeスポーツを体験。



そして、最後には新潟コンピュータ専門学校の田中良学校長と対戦。想像以上の激闘を繰り広げ田中学長が勝利。会場は盛り上がりを見せました。



【関口メンディーさん】

「正直めちゃくちゃ侮っていたが、始まった瞬間『これは一筋縄には行かないぞ』と本気でやったが、全然勝てなかった」



約100人を収容でき、大型LEDビジョンや音響照明機器を完備しているこの施設。今後はエンタメ性の高い大会やイベントなどにも活用されます。



【関口メンディーさん】

「日本はゲーム大国だと思う。色んなゲームを生み出してきた国だと思うので、僕もいちゲームファンとして、この施設を起点にもっと日本のeスポーツが盛り上がって行ってほしい」



【新潟コンピュータ専門学校 田中良学 校長】

「性別世代問わず、ゲームをやっている方も、そうでない方も集まっていただいて、ここでeスポーツを始めていただけたらうれしい」



新潟が日本のeスポーツの拠点になる日がやってくるかもしれません。