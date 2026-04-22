専門家が“異常事態”だと指摘するほど、各地で冬眠明けのクマの目撃情報が急増しています。岩手県紫波町では21日、警察官がクマに襲われケガをしました。この現場近くでは女性の遺体も見つかりました。

■冬眠明けのクマ「興奮状態」

冬眠があけたクマはどんな様子なのか。取材したのは、ヒグマ11頭を飼育している北海道の施設です。

ヒグマ飼育施設・園長「この子は覚醒が早くて、かなりおなかをすかせている」

この施設では冬の間は野生のクマ同様、冬眠させていて、先月、全てのクマが目覚めたといいます。

ヒグマ飼育施設・園長「この子ももうおなかをすかせて、88日間食べていないです」

この日は、およそ3か月ぶりとなるエサを用意するといいます。すると…

ヒグマ飼育施設・園長「においでもう、エサ早くちょうだいとたたいています。かなり興奮していますね」

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厳重にカギをかけ、冬眠明け最初の食事が始まります。

ヒグマ飼育施設・園長「かなり勢いよく食べて、久しぶりの興奮状態でしたね」

冬眠明けのクマについて専門家は…

岩手大学農学部・山内貴義准教授「基本的にヒグマもツキノワグマも生態的にはかわらないけど、活発な時期に比べると体力的にはかなり落ちている状態」

ただ…

岩手大学農学部・山内貴義准教授「今年はいつもの年より（出没）件数も多い」

■「ハンターが少ないからやらざるを得ない」

岩手県では「ツキノワグマ」による被害が出ています。「news zero」が向かったのは岩手県紫波町の山あいです。到着してまもなく現場には動きが…

記者「ブルーシートで何かを覆うようにして運んでいきます。警察官10人以上いるでしょうか」

警察などによりますと、21日午前10時ごろ、岩手県紫波町の沢の近くで56歳の男性警察官がクマに襲われました。警察官は顔や腕などをかまれ、病院に運ばれましたが、搬送時に意識はあったということです。当時、襲われた警察官は猟友会などと一緒に行方不明になっていた女性を捜索している最中だったといいます。

地元住民「巣みたいな穴があって、そこに行方不明者の足らしきものが見えたので、確認しようとしたのかな。そしたら（クマが）出てきて」

クマはその場にいた猟友会によって駆除されました。

環境省のまとめによりますと、ツキノワグマによる4月の死亡事例は2016年度からの10年間確認されていませんが、21日、駆除された現場近くでは成人女性の遺体が見つかっていて、クマに襲われたとみられる複数の傷があったといいます。

岩手県のクマの出没情報を共有できるアプリによりますと、県内でのクマの出没は先月の時点では11件にとどまっていましたが、今月に入ってからはすでに85件確認されているということです。

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盛岡市の猟友会の支部長は、21日も目撃情報があって現場に向かったと話します。

盛岡猟友会第7支部・支部長「（Q：これはどういった写真か）こっちが爪の方。（下側が）田んぼで（上側が）のり面で道路にあがる部分。ちょっとやわらかい部分に足跡がついていた。1か所しか撮っていないけど何か所かあった」

クマの出没が増えるこれからのシーズンについては…

盛岡猟友会第7支部・支部長「忙しくなるがハンターが少ないからやらざるを得ない。あと何年もできないし、どうしようと思っている」

■市街地でも箱わな設置し「緊急銃猟」

去年、過去最悪となった“クマ被害”。冬に入ってからしばらく目撃情報は落ち着いていましたが、春になって冬眠から目覚めたクマ、いわゆる「春グマ」の目撃が各地で急増しています。

19日に宮城県仙台市で撮影されたのは、駐車場をゆっくり歩いているクマの姿です。警察などによりますと、クマが目撃されたのは、仙台駅からおよそ2キロのマンションなどが立ち並ぶ住宅街です。周辺では数日前からクマの目撃情報が相次いでいて、市街地ではあまり見ない箱わなが設置される場面もありました。

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仙台市の要請で撮影されたドローン映像には建物と建物の間を進んだ先、庭の木の陰で丸くなったクマの姿が捉えられていました。

箱わなの設置からおよそ8時間後、仙台市が「クマが住宅街にとどまる危険な状況」と判断し「緊急銃猟」を発令。午後6時20分すぎに麻酔銃でクマを眠らせ、午後7時半ごろに駆除したということです。クマは体長がおよそ1.5メートル、体重が125キロほどあるオスの成獣だったといいます。

■栃木では「クマ3頭を目撃」

小中学生の通学路にもなっているという秋田市内の住宅地でもクマの姿が確認され、さらに関東でも相次いで目撃されています。

警察によりますと、21日正午すぎ、栃木県鹿沼市で「クマ3頭を目撃した」と近くに勤務する男性から110番通報がありました。目撃されたのは親子とみられる3頭で、雑木林の中を歩いていたということです。

隣の日光市でも小学校の近くでクマ2頭が目撃されていて、警察などがパトロールをするとともに、クマを見ても近づかないよう呼びかけています。

■人多い市内でも目撃増え…2つの異変

クマの出没状況をまとめました。

冬眠明けのクマいわゆる“春グマ”の目撃情報は秋田県でも急増しています。21日午後9時時点で、すでに200件。去年の同時期は85件だったということで2倍以上となっています。

「news zero」が注目したのは秋田市内です。去年は何件か数えられるほどでしたが、今年は人が多い市内でも目撃情報がかなり増えています。

さらに、今年の春グマについて、岩手大学農学部の山内貴義准教授は2つの異変があるといいます。

1つ目は冬眠から目覚めるのが早いということ。今年は気温が高くなるのが例年より早かったのが要因だとしています。

そして2つ目が、からだが大きいということ。本来“春グマ”は、長期間何も食べていないのに加え、春の山はエサが少ないため、やせ細っていることが多いそうなんですが、いま東北で出没している多くは人里に食べ物があることを知っていて、冬眠から明けてすぐに人里におりて、栄養素の高いものを食べていた可能性があるということです。

（4月21日放送『news zero』より）