ダウ平均は下落 イランの参加が確認できず＝米国株概況 ダウ平均は下落 イランの参加が確認できず＝米国株概況

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NY株式21日（NY時間16:31）（日本時間05:31）

ダウ平均 49149.38（-293.18 -0.59%）

S＆P500 7064.01（-45.13 -0.63%）

ナスダック 24259.96（-144.43 -0.59%）

CME日経平均先物 58840（大証終比：-500 -0.85%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は下落。投資家は、停戦延長に向けた協議にイランが参加するかどうかを見極めようとしている中、結局、イランは２２日の協議欠席をパキスタンを通して米国に通知したと伝わった。それに伴いバンス副大統領もパキスタン訪問を取り止めたと伝わっている。



トランプ大統領が２週間の停戦延長に否定的な見方を示しており、市場の不透明感は増している状況。トランプ大統領は交渉が失敗すればイランの電力インフラへの攻撃も辞さないと警告し、市場も警戒しているが、通常取引終了後にトランプ大統領は、「協議が完了するまでイランとの停戦を延長する」と発表した。



市場には悲観的なムードまではなく、序盤の米株式市場は買いが先行し、ダウ平均は最高値を更新していたが、急速に下げに転じる展開となった。



本日はウォーシュ次期ＦＲＢ議長の公聴会が実施され、「大統領から指名されたことを光栄に思うが、ＦＲＢ議長として承認されれば独立した意思決定を行う」と述べていた。また、大統領の操り人形になるのかと問われたことへの回答で、断じて違うと否定。



また、大統領から特定の利下げや利上げを約束するよう求められたことは一度もないとも説明。「仮に求められたとしても、応じることはなかった」と述べていた。公聴会自体は特に波乱なく通過した印象。



アマゾン＜AMZN＞が上昇。前日引け後にアンソロピックに５０億ドルを投資すると発表したことが好感されている。将来的に最大２００億ドルを追加投資するという。一方、アンソロピックは今後１０年間で、アマゾンのクラウドサービスであるアマゾン・クラウド・サービシズ（ＡＷＳ）に１０００億ドル超を投じる計画とされている。



医療保険最大手のユナイテッドヘルス＜UNH＞が決算を受け上昇。中軸の医療サービスやデータ、薬局のヘルスケア部門オプタムが好調。１年前の業績不振で揺らいだ投資家の信頼回復に向けた進展を示す内容となった。



レンタカーのエイビス・バジェット＜CAR＞が大幅に４日続伸。特段の材料は見当たらない。ただ、ショートポジションがかなり積み上っており、浮動株に対する売り残比率は６０％に達している。踏み上げ相場の様相も



住宅建設のＤＲホートン＜DHI＞が決算を受け上昇。売上高は予想を下回ったものの、１株利益は予想を上回った。粗利益率が予想を上回ったこともサポートしている。



テレヘルス（遠隔医療）のヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が７日ぶりに反落。同社はＦＤＡが未承認のペプチド注射薬について規制緩和に動いているとのニュースをきっかけに上昇が続いていたが、本日は利益確定売りに押される展開。



防衛のノースロップ・グラマン＜NOC＞が決算を受け下落。通期ガイダンスも公表し、従来の見通しを維持したことが保守的に捉えられていた模様。市場では上方修正が期待されていた。



トランプ大統領は格安航空のスピリット・アビエーション＜FLYYQ＞に買い手候補が現れてほしいと述べ、同航空への政府支援にも前向きな姿勢を示した。一方、アメリカン航空＜AAL＞とユナイテッド航空＜UAL＞との合併には反対の意を表明した。



ユナイテッドヘルス＜UNH＞ 346.01（+22.53 +6.96%）

エイビス・バジェット＜CAR＞ 713.97（+105.17 +17.27%）

ＤＲホートン＜DHI＞ 162.20（+8.86 +5.78%）

ヒムズ＆ハーズ＜HIMS＞ 29.76（-1.25 -4.03%）

ノースロップ・グラマン＜NOC＞ 611.13（-45.85 -6.98%）

スピリット・アビエーション＜FLYYQ＞ 0.60（+0.33 +122.22%）



アップル＜AAPL＞ 266.17（-6.88 -2.52%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 424.16（+6.09 +1.46%）

アマゾン＜AMZN＞ 249.91（+1.63 +0.66%）

アルファベットC＜GOOG＞ 330.47（-4.93 -1.47%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 332.29（-5.13 -1.52%）

テスラ＜TSLA＞ 386.42（-6.08 -1.55%）

メタ＜META＞ 668.84（-2.07 -0.31%）

エヌビディア＜NVDA＞ 199.88（-2.18 -1.08%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 284.49（+9.54 +3.47%）

イーライリリー＜LLY＞ 903.02（-16.88 -1.83%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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